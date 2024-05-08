 ربيقة: استذكار المحطات التاريخية باعتبارها رصيد فخر للجزائريين  

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على أهمية استذكار المحطات التاريخية لاسيما التي تعبر بقوة عن الروح واللحمة الوطنيتين والمسار النضالي الذي تفتخر به الجزائر.

وأوضح الوزير، الأربعاء، خلال مشاركته بمدينة سطيف في “مسيرة الوفاء” المخلدة للذكرى 79 لمجازر الثامن من ماي 1945 إلى جانب السلطات الولائية وحشد كبير من المواطنين و الأسرة الثورية و فعاليات المجتمع المدني، بأنه “وجب استذكار هذه المحطات التاريخية و تمجيدها باعتبارها رصيد فخر الجزائريين مستلهم من مسار نضال و كفاح على كل المستويات”.

و أضاف ربيقة بأن الشعب الجزائري “يحتفل اليوم بذكرى مجازر 8 ماي 1945 التي هي بحق ذكرى تعبر عن آلام و لكنها كانت منطلق أمل للجزائريين ترتب عنه ثورة مسلحة مكنت من استرجاع السيادة الوطنية كان ثمنها دم الجزائريين العزيز الغالي”.

وقال في نفس السياق: “إن الاحتفال بهذه الذكرى هو تذكير بالعهد الذي قطعه الشعب الجزائري للاستمرار في خوض كل التحديات بعزيمة وارادة مستمدة من مقومات الجزائر وجهاد واستشهاد أبنائها”.