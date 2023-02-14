ربيقة: التفجيرات النووية الفرنسية كانت مع سبق الإصرار والتخطيط

أكد وزير المجاهدين، العيد ربيقة أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري جريمة منفذة مع سبق الإصرار والتخطيط لما خلفته من أضرار جسيمة على مختلف المستويات.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم الذكرى الـ 63 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان، أن التفجيرات النووية الفرنسية جريمة منفذة مع سبق الإصرار والتخطيط لما خلفته من أضرار جسيمة على مختلف المستويات.

حيث تجاوزت أخطارها مناطق واسعة من الجنوب الجزائري إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض البحر الأبيض المتوسط. يقول الوزير.

وأشار ربيقة إلى أن “ممارسات الإستعمار الفرنسي تجاه الشعب الجزائري لم تعكس أبدا قيم الإنسانية لا نصا ولا روحا، حيث عمدت للإبعاد والنفي والتهجير والإبادة الجماعية وطمس معالم الشخصية الوطنية”.

و أكد الوزير أن المستعمر الفرنسي وظف كل الوسائل القانونية والإدارية و العسكرية لشرعنة الإحتلال بهدف إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في جذوره.

واعتبر ربيقة أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب والجرائم المرتكبة في حق الشعب تندرج ضمن الإستراتيجية التي انتهجها المستعمر ودونها التاريخ في سجله الحافل بالمجازر والجرائم.

وأعلن بالمناسبة ربيقة أن وزارة المجاهدين وبالتنسيق مع السلطات المحلية ومؤسسة إتصالات الجزائر تفتتح أول متحف موضوعاتي في الجزائر حول التفجيرات النووية الفرنسية برقان، حيث سيعرض هذا الفضاء جوانب متعلقة بهذه المأساة الإستعمارية وجهود الدولة للتكفل بآثارها على البيئة والمحيط والإنسان.

كما سيكون هذا المتحف الموضوعاتي، يضيف ربيقة، فضاء لتسجيل الشهادات الحية للمجاهدات والمجاهدین وشهود عيان عن تلك التفجيرات لتوضع بين أيدي الباحثين وأهل الإختصاص، داعيا سكان المنطقة وما جاورها لإثرائه بما يتوفر لديهم من وثائق أرشيفية ومواد متحفية لعرضها وحفظها في أجنحته.