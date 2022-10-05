ربيقة في طرابلس لتخليد ذكرى معركة “إيسين” التاريخية

يشارك وزير المجاهدين، العيد ربيقة، في فعاليات إحياء الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وحسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها، الثلاثاء أنه “بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يمثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائر في فعاليات الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية، وذلك يوم غد الأربعاء بطرابلس الليبية، تخليدا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الجزائري والليبي الشقيقين”.

وبذات المناسبة، ستنظم وزارة المجاهدين الأربعاء ندوة تاريخية تحمل عنوان “معركة إيسين، رمز التضامن بين الشعبين الجزائري والليبي” بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.