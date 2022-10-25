ربيقة: ملفات الذاكرة العالقة مع فرنسا تتجه نحو الحلحلة

تتّجه ملفات الذاكرة بين الجزائر وفرنسا إلى “الحلحلة”، حسب ما أكده يوم الثلاثاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

ربيقة قال على هامش الملتقى الدولي حول البعد العربي للثورة الجزائرية بوهران:”هذه الملفات معروفة، وقد تمّت دراستها على مستوى اللجنة العليا الجزائرية الفرنسية”.

وأضاف الوزير:”هي تسير نحو الحلحلة (ملفات الذاكرة)، من خلال جملة من القواعد التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الجلسة”.

وتابع:”على رأس هذه القواعد، تحفيز كل المعطيات المتضمنة في عمل اللجان المشتركة، وتفعيلها من خلال لقاءات لاحقة”.

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

وفي 9 أكتوبر 2022، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية رمطان لعمامرة أنّ المحادثات الطويلة وغير المسبوقة، بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سمحت بتحديد رؤية مشتركة لإعادة بناء العلاقة بين البلدين على أساس روح جديدة.

وقال لعمامرة في حوار أدلى به لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية:”لقد اتخذ الرئيسان قرارات شجاعة لحماية الذاكرة المشتركة بين البلدين من الاستغلال السياسي”.

“ولتجسيد شراكة كبرى بين الجزائر وفرنسا، يجب تعبئة العناصر القطاعية للتعاون وهي الأمن، الاقتصاد، الثقافة، والعلاقات الإنسانية”، يضيف الوزير.

وأضاف لعمامرة يقول:”نحن متفتحون على جميع فرص الشراكة مع فرنسا، من استغلال الموارد الطبيعية بهدف التطور التكنولوجي، إلى الجوانب الجيوسياسية والطاقة”.

متابعا:”في عالم الغد سيتعيّن علينا أن نتصرف بتوازن وانسجام بين مصالح بلدينا. لدينا مساحة جغرافية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط ​​وتعاون يمكن أن يوسّع إلى عمقينا الاستراتيجيين أوروبا وإفريقيا”.

لعمامرة : اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تفي بوعودها

في هذا السياق، قال لعمامرة إنّ “اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها، لأن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار رغبة الجزائر في تحديث صناعتها”.

وأضاف:”كنا نأمل في إقامة علاقة استراتيجية، لكن المخرجات التي تم إنتاجها لا ترقى إلى مستوى هذا الطموح”.

مفصّلا:”حتى بوجود اتفاقية للتجارة الحرّة، فإن هذه الاتفاقية لم تسمح بتحصيل التدفق المأمول للاستثمارات لصالح التنمية المشتركة بين الطرفين”.

مضيفا:”ننتظر الآن بناء شراكة استراتيجية حقيقية، فالعالم يتغيّر. ولدى أوروبا فرصة لوضع نفسها في ثنائية ديناميكية ومزدهرة مع الجزائر، سيكون لها وزنها في النظام الاقتصادي الجديد”.