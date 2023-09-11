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الجزائر
خلال لقاء تناول التحضيرات لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة

ربيقة يبحث تحسين التكفل بالمجاهدين مع بوغزالة

س. ع
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ربيقة يبحث تحسين التكفل بالمجاهدين مع بوغزالة

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الاثنين، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، علي بوغزالة، أين بحث الجانبان ملف تحسين التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

وفي تصريح للصحافة، أوضح ربيقة أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار مساعي الوزارة لـ”الاستماع لكل أعضاء الأسرة الثورية وعلى رأسهم المنظمة الوطنية للمجاهدين”، كان سانحة لدراسة جملة من القضايا تتعلق بالتكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

وبالمناسبة – يقول لوزير – تم التطرق إلى “عدة مسائل تتعلق بمختلف انشغالات هذه الفئة التي تحظى بعناية خاصة من الدولة”، مشيرا إلى أن اللقاء شكل كذلك فرصة لـ”تبادل الآراء والاتفاق على كثير من المسائل التي تأتي في هذا السياق”.

ومن جهة أخرى – يضيف ربيقة – تم التطرق إلى ملف تحضير احياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية، معتبرا أن هذه الذكرى “توجب الإعداد لها من كثير من الجوانب، لاسيما ما تعلق بالحفاظ ومواصلة المجهودات لحماية موروثنا التاريخي والثقافي وحماية ذاكرة المجاهدين والشهداء”.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير مساعي قطاعه من أجل “التكفل الأفضل والأحسن” بهذه الفئة، كما أشار إلى أنه “تم تجسيد الكثير من البرامج سواء في إطار البرنامج العام للوزارة أو البرامج الخاصة التي سطرت في إطار احتفاليات ستينية الاستقلال، بهدف حماية الذاكرة الوطنية”.

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