رجال أعمال أمريكيون في الجزائر من أجل مشاريع استثمارية

حل بالجزائر الخميس، وفد من رجال الأعمال الأمريكيين لبحث شراكات استثمارية مع نظرائهم الجزائريين في عدة قطاعات وعبر مختلف الولايات.

وأوضح بيان للسفارة أن وفد من أربع مؤسسات أمريكية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات الموارد المائية والطاقات المتجددة والمحروقات قام بزيارة الجزائر من 1 إلى 4 مارس 2022.

وحسب البيان فقد التقى ممثلو الشركات بمسؤولين حكوميين من وزارتي الموارد المائية والطاقات المتجددة لتحسين فهم استراتيجية التنمية الاستراتيجية للحكومة الجزائرية وتحدثوا حول فرص شراكة مع نظرائهم الجزائريين خلال اجتماعات متعددة نظمتها السفارة الأمريكية.

وفي حديثها إلى رجال الأعمال والشركاء الجزائريين المحتملين خلال حفل استقبال في نهاية زيارتهم التي استمرت أربعة أيام، قالت السفيرة الأمريكية إليزابيث أوبين: “أعلم أن الجزائريين يقدرون نقل التكنولوجيا، وهذه الشركات مستعدة لاستثمار الوقت اللازم لتدريب الجزائريين لاستخدام تكنولوجياتهم وتكييفها لخلق أقصى قيمة ممكنة.”

من جانبهم، أوضح المسؤولون التنفيذيون في شركة Sujen International التي مقرها في كارولينا الشمالية للمسؤولين من شمس وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة أن شركتهم تقدم حلول لإنتاج طاقة الرياح خارج الشبكة والتي تعتبر مثالية للمناطق النائية في جنوب الجزائر حيث يكون توصيل شبكة الكهرباء مكلفًا.

وأخبر رئيس Green Global Technologies من كارولينا الشمالية المسؤولين في الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للري والصرف والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عن تكنولوجيا شركته المبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة منخفضة.

كما التقى المسؤولون التنفيذيون من UniXporter وWyoming Completion Technologies بممثلي سوناطراك والشركات التابعة لها لمناقشة فرص مشاريع شراكة في مجالات الاستكشاف وحفر الآبار والإنتاج ومعالجة المياه.

وأكدت السفيرة الامريكية الجديدة بالجزائر إليزابيث مور أوبين عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، استضافتها لوفد تجاري أمريكي يضم شركات من كاليفورنيا ونورث كارولينا وتكساس ووايومنغ مساء الخميس.

واعتبرت إليزابيث أن خلق الشراكات الاستثمارية بين الجانبين الأمريكي والجزائري الأمريكية هو أحد أولوياتها القصوى كسفيرة.