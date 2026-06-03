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اقتصاد

رجال أعمال لبنانيون يزورون الجزائر قريبًا لتعزيز المبادلات التجارية

الشروق أونلاين
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رجال أعمال لبنانيون يزورون الجزائر قريبًا لتعزيز المبادلات التجارية
ح.م
العلم الجزائري والعلم اللبناني

تطرق وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، خلال استقباله سفير جمهورية لبنان بالجزائر، علي المولى، إلى زيارة مرتقبة لوفد من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال اللبنانيين من مختلف الدول، لاسيما من القارة الإفريقية، في إطار تعزيز جسور التواصل الاقتصادي بين الجانبين.

وتهدف هذه الزيارة إلى المساهمة في تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجزائر ولبنان.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين أمس الثلاثاء بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث استقبل الوزير السفير اللبناني في إطار متابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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