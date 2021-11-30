تكريسا لمساعي بلوغ صادرات خارج المحروقات بـ5 مليار دولار

تنظم المديرية الجهوية للتجارة لولاية البليدة، تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات، صالون متيجة الجهوي للإنتاج والتصدير، بداية من 6 ديسمبر وإلى غاية 9 من نفس الشهر، تحت شعار “لنصدّر معا”، والذي تشارك في تنظيمه الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل “كاب” بولاية البليدة بحضور ولاة وسفراء للتعرف على المنتج الجزائري.

ويقول رئيس مكتب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل على مستوى ولاية البليدة عثمان العربي أن هذا الصالون الذي سيشارك فيه عشرات العارضين ويحضره مسؤولون على رأسهم وزير التجارة، وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي وولاة، يهدف إلى الترويج للمنتج الجزائري والتعريف بالعلامات الجزائرية في أوساط السفراء وأيضا أمام المواطنين والمهنيين لتشجيع الإنتاج، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.

وحسب عثمان العربي، تندرج هذه المبادرة المنظمة من طرف مديرية التجارة لولاية البليدة، في إطار السعي إلى تطبيق توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق وأن أكد أن مساعي الحكومة الجزائرية اليوم هو بلوغ رقم 5 مليار دولار خارج المحروقات، أو يقارب ذلك، مشددا على أن أهم هذه المنتجات تندرج ضمن خانة الصناعة الغذائية، مضيفا “نسعى لرفع الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد وبلوغ أهداف التصدير المنشودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الجزائرية، وهو المغزى الرئيسي من هذا الصالون”، داعيا المتعاملين إلى الحضور بقوة في هذه التظاهرة الهامة بولاية البليدة.