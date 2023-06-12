رجال ألمان يفكرون كالعرب واستطلاع يكشف ما يريدونه من زوجاتهم!

كشف استطلاع وصفته تقارير إخبارية بالصادم ما يريده رجال ألمان من زوجاتهم، واللافت فيه حسب نشطاء أنهم يفكرون كالرجال العرب.

وبحسب تقرير أوردته شبكة سي أن أن فإن الاستطلاع الذي أجرته منظمة الأطفال الخيرية Plan International Germany أثار حفيظة دعاة المساواة.

وخلصت النتائج التي رأى فيها الكثيرون بعضا من “العقلية العربية” إلى أن ثلث الشباب في ألمانيا يرون أنه من المقبول استخدام العنف ضد المرأة، كما أنهم يفضلون أن تقوم النساء بالأعمال المنزلية، وأيضا أن لا يخالطن رجالا غيرهم.

وكتبت مجموعة ألمانية تدعى المنظمة الفيدرالية للمساواة على “تويتر” أن نتائج الاستطلاع التي نشرت في الصحف المحلية كانت “صادمة”.

وطلبت المنظمة من مجموعتين متساويتين تتكونان من 1000 رجل و 1000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما من جميع أنحاء ألمانيا إبداء آرائهم حول أسئلة للدراسة التي أجريت عبر الإنترنت.

واعترف 34 في المئة من الرجال من تلك الفئة العمرية بارتكابهم أعمال عنف تجاه شريكة حياتهم في الماضي، من أجل “غرس الاحترام في نفوسهن”، بحسب شبكة “دويتشه فيلله” الألمانية.

وقال 33 في المئة إنهم يعتقدون أنه من المقبول “الاعتداء باليد” على شريكاتهم من حين لآخر أثناء الجدال، وفقا لـ”سي أن أن”.

ولاستكشاف المواقف تجاه لوم الضحية وازدواجية المعايير، وجد الاستطلاع أن 50 في المئة من الرجال قالوا إنهم لا يريدون علاقة مع امرأة لديها العديد من الشركاء الجنسيين، في حين وافقت 20 في المئة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن على هذا الأمر، بحسب الشبكة.

ووجد الاستطلاع، حسبما ذكرت “سي أن أن”، أن التوقعات داخل العلاقة تختلف اختلافا كبيرا بين الرجل والمرأة.

وأراد أكثر من نصف الرجال بقليل، 52 في المئة، علاقة على شكل “نموذج معيل-ربة منزل”، بمعنى أن الرجال يريدون أن يقتصر دورهم على كسب المال من أجل المنزل، على أن تكون رعاية الأطفال والمهام المنزلية ضمن مهام المرأة في المقام الأول.

لكن أكثر من ثلثي النساء اللواتي تمت مقابلتهن لم يوافقن على ذلك، وأبدين رغبة في شراكات متكافئة ومشاركة في صنع القرار، بحسب الشبكة.

وذكرت “دويتشه فيلله” أن أقل من نصف المستطلعين، 48 في المئة، أعربوا عن كرههم لتشجيع المظاهر العلنية المثلية الجنسية، قائلين إنهم شعروا “بالانزعاج” من ذلك.

وكانت أكثر من 115 ألف امرأة في ألمانيا ضحية عنف الشريك، في عام 2021، وفقًا لبيانات الشرطة الفيدرالية. وهذا يعادل 13 امرأة كل ساعة.

وفي العام نفسه، قُتلت 301 امرأة على يد شركائهن الحاليين أو السابقين.