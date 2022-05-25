رجال أمن بِدراجات هوائية في “العرس” المتوسّطي بِوهران

تضع السلطات الرياضية الجزائرية آخر لمسات، قبل تنظيم ألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.

وتحتضن عاصمة الغرب الجزائري الأولمبياد المتوسّطي، بِمشاركة متنافسين من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين.

وسخّرت المديرية العامة للأمن الوطني رجال شرطة بِدراجات هوائية، خصّيصا لِهذه الألعاب الرياضية.

والظاهر أن جلب رجال أمن بِدراجات هوائية، من وحي فلسفة الألعاب المتوسّطية. ذلك أن سباق الدراجات جزء من التظاهرة الرياضية، فضلا عن تنظيمها في فصل الصيف.