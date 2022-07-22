رجال إطفاء ممددون على الأرض خلال حرائق تونس.. ما حقيقة الصورة؟

بعد ساعات على إعلان السلطات التونسيّة السيطرة على أجزاء كبيرة من الحريق الذي اندلع في أحد جبال سلسة بوقرنين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنها لرجال إطفاء تونسيين ينامون ممدّدين على الأرض بعد انتهاء عملياتهم. فما صحة ذلك؟

ويبدو في الصورة المتداولة رجال إطفاء ممدّدون على الأرض على مقربة من سياراتهم ويبدو دخان حرائق في الأفق. وعلّق ناشرو الصورة بالقول “إنها لرجال إطفاء تونسيين في استراحة محاربين بعد قضاء ليلة كاملة في إخماد حريق بوقرنين…”.

وانتشرت الصورة عينها ولكن من زاوية أخرى على أنها لرجال إطفاء تونسيين وحظيت هي الأخرى بتفاعلات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات التونسيّة قد أعلنت في 20 جويلية 2022 السيطرة بنسبة كبيرة على الحرائق التي طالت غابات جبل برج السدرية التابع لسلسة جبال بوقرنين في جنوب العاصمة.

إلا أنّ هذه الصورة لا علاقة لها بتونس أو بعمليات إخماد الحرائق هناك. فقد أظهر التفتيش عنها عبر محرّكات البحث أنّها منشورة في 18 جويلية 2022 على حسابات فرنسيّة عبر تويتر تشير إلى أنّ الصورة تعود لرجال إطفاء فرنسيين بعد إخمادهم للحرائق المندلعة في منطقة جيروند.

ونشرت صفحة رجال الإطفاء في شارانت ماريتيم الفرنسيّة الصورة الثانية الملتقطة من زاوية أخرى عبر فيسبوك ضمن مجموعة صور في 16 جويلية الجاري مرفقة بتعليق عن عمليات فرق الإطفاء في جيروند الفرنسيّة.

وبالفعل يمكن مقارنة لباس رجال الإطفاء في الصورتين مع اللباس الرسمي المعتمد لرجال الإطفاء في فرنسا.