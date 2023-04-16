رجال الأعمال مستعدون لدعم مشروع الإنتاج من الحقل إلى المستهلك

مقترحات لمنع تكرار ندرة المواد الفلاحية.. رئيس "كابسي" لـ"الشروق":

أكّد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين زرقون رحمون أن رجال الأعمال مستعدّون لمرافقة الفلاحين في مشروع رئيس الجمهورية الخاص بالإنتاج من الحقل إلى المستهلك، عبر تطوير مختلف فروع الصناعة الغذائية كالزيت والسكر وإنتاج الذرة، كما برمجوا مقترحات لمنع تكرار أزمة البصل التي مردّها هذه السنة إلى ضعف التخزين.

والتقى زرقون، الأحد، رئيس نادي “فلاحة إينوف”، أمين بن سمّان، لبحث كيفية مساهمة رجال الأعمال في تطوير قطاع الصناعة الغذائية، عبر التنسيق مباشرة بين الفلاح والمتعامل الاقتصادي في مجال التغليف والتعليب وإنتاج المصبّرات والمربى والعصائر والزيت والسكر وغيرها.

وأكد رئيس “كابسي” في تصريح لـ”الشروق”، أن المنتجات الفلاحية المصنّعة ستٌوجّه لتغطية الطلب الواسع في السوق الوطنية والتصدير للخارج بنسبة إدماج عالية، حيث سيتم التركيز على الذرة والتمور وإنتاج زيت المائدة والسكر.

ويقول زرقون إن اللقاء تطرّق إلى عدّة نقاط ترتبط بإنعاش قطاع الفلاحة في الجزائر، من خلال تحضير مقترحات سترفع للسلطات العليا في البلاد، تتعلّق بتقديم مساعدات أكبر لفئة الفلاحين والمزارعين، وترتبط أساسا بمشاكل تأخر الإعانات وكساد المنتوج وتشييد غرف الحفظ لضمان مخزون كاف، خاصة من المواد الاستراتيجية التي تشهد في مراحل معينة من السنة ندرة في السوق.

ترقّب صدور النصوص التطبيقية الخاصة باستيراد العتاد الفلاحي والجرّارات

وتم التطرّق أيضا خلال اللقاء حسب محدثنا، إلى مشكل ارتفاع أسعار الأسمدة وتأخر تقنيات الرش المحوري لاسيما بالولايات الصحراوية، مقابل انخفاض سعر شراء القمح من الفلاح والذي لا يزال يناهز 6 آلاف دينار للقنطار، في حين ارتفعت التكاليف الأخرى، الأمر الذي قد يتسبّب في نفور الفلاحين من هذا النوع من الزراعة الاستراتيجية، ناهيك عن ارتفاع أسعار العتاد الفلاحي، والمكننة في انتظار صدور النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد التجهيزات الفلاحية والجرارات أقل من 7 سنوات.

وأوضح أنه تم التطرق إلى المشاكل المرتبطة بتسوية الكهرباء بالمستثمرات الفلاحية وخدمة المسالك بالمزارع، وهي النقاط التي تم استعراضها أمام السلطات عدة مرات، وسيتم إعادة طرحها في المقترحات الجديدة التي سيتم إيداعها على طاولة الوزارات المعنية في القريب العاجل، كما تم بحث التحضيرات للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والعتاد الفلاحي “سيبسا”، والذي سيتم تنظيمه في طبعته الواحدة والعشرين شهر ماي المقبل على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث سيجتمع مهنيو الفلاحة لمناقشة مختلف محاور النهوض بالقطاع لاسيما الفلاحة الصحراوية.

وكشف رئيس الكنفدرالية أنه تمّ طي ملف أزمة البصل الأخيرة مع نادي التفكير “فلاحة إينوف”، والتي مردّها هذه السنة حسبه ضعف الإنتاج من جهة ونقص غرف التخزين، وهي النقاط التي يمكن تفاديها السنة المقبلة، عبر تقديم مقترحات لاستثمار رجال الأعمال في المجال وأيضا التنسيق مع السلطات العليا في البلاد، بتشييد عدد أكبر من المخازن.