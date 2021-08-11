رجال الأعمال يتجندون لاقتناء شاحنات الإطفاء والتكفل بمنكوبي الحرائق

كنفدرالية أرباب العمل المواطنين لتأطير التبرعات

باشر رجال الأعمال حملة تبرع وطنية لاقتناء شاحنات الإطفاء والتكفل بنقل الغذاء والأفرشة لمنكوبي ولاية تيزي وزو والولايات المتضررة من الحرائق، في حين وجه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين مراسلة لأعضاء المنظمة يحثهم من خلالها على التبرع والاندماج في حملة تضامنية وطنية لإغاثة المنكوبين عبر توفير العلاج والغذاء والأفرشة وشاحنات الإطفاء، والتكفل بضحايا الحريق عبر 18 ولاية على رأسها تيزي وزو.

وحسب مراسلة لكنفدرالية أرباب العمل المواطنين، وجهها الرئيس سامي عقلي، لرجال الأعمال من أعضاء المنظمة، تلقت “الشروق” نسخة منها، “يعيش المواطنون ظروفا عصيبة في 18 ولاية عبر الوطن جراء الحرائق غير المسبوقة التي تعرفها تلك المناطق، والتي خلفت 42 شهيدا وعددا معتبرا من المرضى والمصابين، إضافة إلى العائلات التي دمرت منازلها، وتم إجلاؤها إلى مختلف مراكز الاستقبال، خاصة في ولاية تيزي وزو التي تعد الأكثر تضررا”.

وتضيف المراسلة “إثر هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات، الظرف يستدعي تجند الجميع في التضافر والتضامن وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للوقوف إلى جانب أبناء وطننا في هذه المحنة العصيبة والمأساة الوطنية”.

وأضاف عقلي “أنا لا أشك أبدا في عطائكم وسخائكم وتجندكم، من أجل إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة من الحرائق، مثلما قمتم به طيلة الأزمة الصحية بكل فخر واعتزاز لمكافحة وباء كوفيد 19”.

ويشدد عقلي “في هذا الصدد، وتكريسا لواجبنا نحو المواطنين والوطن، وتجسيدا لقيمنا ومبادئنا المجتمعية الراسخة، في عقيدة منظمتنا، أناشدكم أعزائي الأعضاء لمد يد العون والتضامن والتآزر مع مواطنينا المتضررين من هذه الحرائق، وإذ نترك لكم حرية المبادرة والتحرك الميداني، فإني أدعوكم للمساهمة بالتكفل بالمتضررين والعائلات التي تم إجلاؤها، من أجل توفير المساعدات الغذائية والأفرشة ومختلف المواد الطبية وكذا شاحنات المياه لإطفاء الحرائق التي تترصد التجمعات السكانية والقرى”.

وختم المتحدث قائلا “ثقتي فيكم كبيرة من أجل تفعيل التضامن مع أبناء وطننا في هذه الظروف الصعبة، تجسيدا لأتم معاني التآزر بين أبناء شعبنا الأبي”.