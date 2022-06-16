رجال الظل في “البياسجي”.. 3 جزائريين من غليزان يشعلون فضول الإعلام في فرنسا

هم رجال ثقة ناصر الخليفي، وما يتمتّعون به من تأثير في البياسجي يفوق حدود الوصف، لكن مع ذلك، لا تكاد تظهر لهم صورة واحدة على وسائل الإعلام، كما لو أنهم كانوا رجال مخابرات.

بهذه العبارات تحدثت مجلة “جون أفريك” في تقرير لها عن الإخوة “بصدّيق”. 3 إطارات في إدارة نادي العاصمة الفرنسية، تنحدر أصولهم من مدينة غليزان الجزائرية.

ويتعلّق الأمر حسب ما جاء في تقرير المجلة بكلّ من أحمد، بوعبدالله، وعبد القادر بصدّيق، وهم أصدقاء الرئيس القطري للنادي المقرّبون، ومساعدوه الأقوياء والمؤثرون.

وجاء في التقرير أنّ “حرص الإخوة بصدّيق على السرية، وصل إلى درجة أن لا تلتقط لهم صور كثيرة من طرف وسائل الإعلام”.

وأضاف:”هم رجال أقوياء، لكنهم مجهولون. ويثق بهم ناصر الخليفي كثيرا، لكنهم دائمًا ما يتخفّون في الصفّ الأخير”.

كما تساءل محرّر التقرير عن الدور الذي يكون الإخوة بصدّيق قد ساهموا به في قرارات كبيرة بحظيرة الأمراء.

ومن بين هذه القرارات التي تلمّح “جون أفريك” إلى لعب الإخوة الجزائريين دورا مهمّا فيها، بقاء مبابي في باريس، وتخلّيه عن فكرة الالتحاق بريال مدريد، مقابل صفقة خيالية.

بل إن تأثير بصدّيق قد يمكّن النادي من الفصل في ما يتمّ تداوله مؤخرا، حول إمكانية عودة زيدان إلى فرنسا، عبر بوابة تدريب باريس سان جيرمان.