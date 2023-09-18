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رياضة

رجال بلماضي يُواجهون جزر الرّأس الأخضر ومصر

علي بهلولي
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رجال بلماضي يُواجهون جزر الرّأس الأخضر ومصر
ح.م

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ودّيا، مع كلّ من فريقَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار مواجهة جزر الرّأس الأخضر، في الـ 12 من أكتوبر المقبل على الساعة الثامنة ليلا. بينما تُجرى مباراة مصر بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الـ 16 من الشهر ذاته. استنادا إلى بيان “الفاف”.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة لِتصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق جولتاها الأولى والثانية في شهر نوفمبر المقبل. حيث يلعب “مُحاربو الصّحراء” في فوج يضمّ غينيا كوناكري والموزمبيق وأوغندا وبوتسوانا والصومال. وتُواجه مصر كلّا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. وتلعب جزر الرّأس الأخضر في فوج مُشكّل من الكاميرون وليبيا وأنغولا وجزر موريس وإسواتيني.

فضلا عن ذلك، تنتظر المنتخبات الثلاث نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي 2024.

وخسر المنتخب الوطني آخر مباراة أمام جزر الرّأس الأخضر، وحملت طابعا ودّيا بِالجزائر في جوان 2018. كما انهزموا أمام مصر في آخر مواجهة، وذلك بِرسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا نسخة أنغولا 2010.

ويحتلّ المنتخب الوطني الجزائري الرّتبة الـ 33 عالميا، ضمن لائحة آخر  تصنيف لـ “الفيفا”. وتشغل مصر المركز الـ 34، بينما تتموقع جزر الرّأس الأخضر في المركز الـ 66.

وإذا كان رجال جمال بلماضي قد فازوا في آخر مباراة لهم، وذلك ودّيا وبِهدف لِصفر أمام المُضيّف السنيغالي، بِتاريخ الـ 12 من سبتمبر الحالي. فإن مصر خسرت ودّيا في اليوم ذاته وبِنتيجة (1-3)، أمام الزّائر التونسي. في حين انهزمت جزر الرّأس الأخضر أمام الطوغو بـ (2-3)، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، وبِتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري.

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