رجال بلماضي يُواجهون “نسور قرطاج”

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره التونسي ودّيا، بعد نحو شهرَين من الآن.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة التحضيرية، في الـ 20 من جوان المقبل على الساعة الثامنة ليلا. استنادا إلى بيان للاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ويُقام هذه اللّقاء أيّاما قلائل، بعد مواجهة “الخضر” للمضيف الأوغندي بِالكاميرون، لِحساب الجولة الرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. بينما تلعب تونس خارج القواعد مع غينيا الإستوائية، ضمن الإطار ذاته.

ويُشير تاريخ الـ 11 من جوان 2021 بِتونس، إلى موعد آخر مباراة بين “مُحاربي الصّحراء” و”نسور قرطاج”. واكتست طابعا ودّيا، وانتهت بِفوز زملاء القائد رياض محرز بِثنائية نظيفة.

أمّا تاريخ الـ 18 من ديسمبر 2021، فَيُشير إلى نهائي كأس العرب بِقطر، وقد جمع بين محلّيي الجزائر وتونس، وانتهى بِفوز رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة بـ (2-0)، وإحرازهم لقب هذه البطولة.