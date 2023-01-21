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رياضة

رجال بوقرة سيلعون ربع النهائي ضد هذا المنتخب

علي بهلولي
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رجال بوقرة سيلعون ربع النهائي ضد هذا المنتخب
ح.م

يُفكّر الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة الآن، في مُنافس لاعبيه بِرسم ربع نهائي بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية 2023.

وبِبلوغه محطّة ربع النهائي، مُتصدّرا لائحة ترتيب الفوج الأوّل، فإن قرعة “الشان” التي سُحبت في تاريخ سابق، تقول إن المنتخب المحلّي الجزائري سيُواجه صاحب الرّتبة الثانية في المجموعة “ب”. وهو فوج يضمّ فرق أوغندا والسنيغال والكونغو الديموقيراطية وكوت ديفوار.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، الجمعة المقبلة على الساعة الخامسة مساءً.

نتائج الفوج “ب”:

أوغندا 0 – الكونغو الديموقراطية 0

السنيغال 1 – كوت ديفوار 0

أوغندا 1 – السنيغال 0

الكونغو الديموقراطية 0 – كوت ديفوار 0

الترتيب:

1- أوغندا

2- السنيغال

3- الكونغو الديموقراطية

4- كوت ديفوار

الجولة الثالثة والأخيرة سهرة هذا السبت (سا:20.00):

أوغندا – كوت ديفوار (ملعب براقي).

السنيغال – الكونغو الديموقراطية (ملعب عنابة).

وفي حال تعادل منتخبَين أو أكثر من ناحية رصيد النّقاط، فإن المقياس الأوّل للفصل بينهما هو مقابلتهما وجها لِوجه، ثم يُلجأ ثانيا إلى معيار فارق الأهداف.

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