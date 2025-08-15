رجال بوقرة لعبوا بِالنّار وأهدروا نُقطتَين

أهدر المنتخب الوطني المحلي لِكرة القدم مساء الجمعة فوزا في المتناول، بعد أن لعب بِالنّار. وترك وضعيته غامضة، في بلوغ محطة ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتعادل المنتخب المحلي بِهدف لِمثله مع نظيره فريق غينيا كوناكري، في مباراة الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، تحت إدارة حكم الساحة الكاميروني عبدو ميفيري، بِمساعدة زميلَين له من البورندي وكينيا.

وأجرى الناخب الوطني مجيد بوقرة في مواجهة غينيا كوناكري تغييرا طفيفا، فحواه ترك المدافع إلياس شتي احتياطيا، وجلب زميله من نفس الخط نوفل خاسف أساسيا.

واستغنى بوقرة عن 3 لاعبين، وهم: الحارس طارق بوسدر، ومتوسط الميدان أكرم بوراس، والمهاجم بن أحمد كوحيلي.

وحرم الحكمُ محليِّي “الخضر” من ركلة جزاء لا غبار عليها في الدقيقة الـ 17، بعد عرقلة المدافع الغيني محمد دياباتي لِمتوسط الميدان الجزائري بلال بوخرشاوي داخل منطقة العمليات (الصورة الأولى المدرجة أدناه). واللافت أن مدير اللقاء الكاميروني لم يُكلّف نفسه عناء استشارة طاقم تقنية الفيديو (الفار)، كما أن المدرب الغيني سليماني كامارا أخرج لاعبه دياباتي بعد دقيقتَين فقط من انطلاق الشوط الثاني، ما يعكس تخوّفه من ارتكاب هذا المدافع “حماقة” أُخرى.

وسيطر المنتخب المحلي على فعّاليات الشوط الأول، وكان بِإمكانه تسجيل هدف واحد على الأقلّ، خاصة في ثلاث لقطات لا تُهدر، للمهاجمَين أيمن محيوس (رأسية) وعبد الرحمان مزيان (خروج وجها لِوجه مع الحارس الغيني)، ومتوسط الميدان زكريا دراوي (رأسية).

وفي الشوط الثاني، لجأ بوقرة إلى ثلاثة استبدالات في توقيت شبه واحد (د59 و60)، حيث أخرج كلا من محيوس وبوخرشاوي والمهاجم بلحسيني، وأدخل كلا من عناصر الخط الأمامي سفيان بيازيد ومهدي مرغم وضياء الدين مشيد. لكن لم تمر سوى ثلاث دقائق (د63)، حتّى تفاجأ المنتخب المحلي بِاهتزاز شباك حارس مرماه زكريا بوحلفاية، بعد خطأ ارتكبه متوسط الميدان مرباح ميصالة، واستثمر فيه المهاجم الغيني إسماعيل كامارا وحوّله إلى هدف.

وانتظر محليو “الخضر” حتى الأنفاس الأخيرة للمواجهة (د88)، حينما تمكّن البديل بيازيد من هزّ شباك المنافس ومعادلة الكفّة، بعد تمريرة حاسمة من المهاجم عبد الرحمان مزيان. وهي النتيجة النهائية للمباراة، التي كان يُمكن لِرجال بوقرة حسمها لِمصلحتهم بِفوز لا غير.

وعن نفس الفوج الثالث، تتبارى جنوب إفريقيا مع النيجر مساء الجمعة، نظير إعفاء أوغندا.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مؤقّتا على النّحو التالي:

1- أوغندا 6ن (لعبت ثلاث مقابلات)

2- الجزائر 5ن (لعبت ثلاث مقابلات)

3- جنوب إفريقيا 4ن (لعبت مقابلتان)

4- غينيا كوناكري 4ن (لعبت أربع مقابلتان)

5- النيجر 0ن (لعبت مقابلتان)

وفي الجولة الخامسة والأخيرة المقرّر تنظيمها مساء الإثنين المقبل، يُواجه المنتخب المحلي الجزائري نظيره فريق النيجر، وتتبارى أوغندا مع جنوب إفريقيا، نظير إعفاء غينيا كوناكري.

وتُجرى مباراة الجزائر والنيجر بِالعاصمة الكينية نيروبي، بِسبب إقامة لقاء أوغندا وجنوب إفريقيا في نفس اليوم والتوقيت بِكامبالا.

ويعبر متصدّر ترتيب هذه الفوج ونائبه، إلى ربع نهائي “شان” 2025.