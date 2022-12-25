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رياضة

رجال بوقرة يقصّون شريط “الشان” ليلا بِملعب براقي

علي بهلولي
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رجال بوقرة يقصّون شريط “الشان” ليلا بِملعب براقي
ح.م
المنتخب المحلّي الجزائري

طرأ تغيير بِخصوص جدول مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وكان يُفترض افتتاح المنافسة بِتنظيم مباراة الجزائر وليبيا، في الـ 13 من جانفي المقبل على الساعة الخامسة مساء. ثم بعد ثلاث ساعات من ذلك، تُقام المباراة الثانية عن الفوج الأوّل بين إثيوبيا والموزمبيق. وذلك بِمنشأة رياضية واحدة وهي ملعب براقي.

ووفقا للأجندة الجديدة، تُجرى مباراة الافتتاح بين رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة ونظرائهم من ليبيا، في الـ 13 من جانفي 2023 على الساعة الثامنة ليلا. وتُقام مواجهة إثيوبيا والموزمبيق في اليوم موالي على الساعة الثانية بعد الظهر. على أن يحتضن ملعب براقي هاتَين المقابلتَين.

وقال الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إنّ هيئته نسّقت مع “الكاف”، بِشأن هذا التعديل الطفيف على الرّزنامة.

وبِالمقابل، ثبّتت لجنة تنظيم”شان” 2023 تواريخ ومواقيت وملاعب المقابلات الأخرى.

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