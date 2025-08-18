رجال بوقرة ينتظرون هذا المنافس

يتعرّف المنتخب الوطني المحلي لِكرة القدم على منافسه في ربع نهائي “شان” 2025، مساء هذا الثلاثاء.

وأنهى رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة دور المجموعات في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة، ووفقا للقرعة “الموجَّهة”، فسيلعون محطة ربع النّهائي مع متصدّر ترتيب الفوج الرابع.

وتُجرى الجولة الخامسة والأخيرة عن الفوج الرابع مساء هذا الثلاثاء، على النحو التالي: السودان مع السنيغال، والكونغو برازافيل مع نيجيريا.

وتملك السودان والسنيغال 4 نقاط في الصّدارة، وتحوز الكونغو برازافيل نقطتَين، نظير لا شيء لِنيجريا التي أُقصيت في تاريخ سابق.

وهكذا سيقتصر التأهّل لِرُبع النّهائي، على فرق السودان والسنيغال وأيضا الكونغو برازافيل.

ويُمكن لِهذا الفوج أن يشهد بعض الغموض، في حال تعادل السودان مع السينغال، وفوز الكونغو على نيجيريا. حيث تصبح حينها 3 منتخبات تملك نفس الرصيد بـ 5 نقاط.

وهنا وجب التذكير بِنتائج الجولتَين السابقَين (الفوج الوحيد الذي ضمّ 4 فرق):

الكونغو برازافيل 1 – السودان 1

السنيغال 1 – نيجيريا 0

السنيغال 1 – الكونغو برازافيل 1

السودان 4 – نيجيريا 0

وكنّا في تقرير سابق بـ “الشروق أون لاين”، قد تطرّقنا إلى كيفية الفصل في مثل هذا النوع من الحالات الغامضة، لكن تلك الخاصة بِمنتخبَين فقط (إضغط هنا).

وأمّا في حال جمع ثلاث منتخبات نفس رصيد النقاط، يُفصل بينهما من خلال المقابلات التي جمعتهم دون احتساب مباراة كل فريق مع نيجيريا. وإذا استمرّ التعادل، يلجأ المنظّمون إلى مقياس فارق الأهداف العام، ثم معيار أحسن هجوم في دور المجموعات. وإذا تعذّر التمييز، تُسحب القرعة.