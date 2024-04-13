رجال ونساء الإعلام يرثُون “حورية”!

المديرية العامة للاتصال بالرئاسة ووزارة الاتصال تعزيان عائلة الفقيدة

غادرتنا الزميلة الصحفية، حورية عياري، إلى دار البقاء تاركة وراءها ألما كبيرا وحزنا عميقا يعتصر قلوبنا وقلوب كل من عرفها من زملاء المهنة وعائلتها الثانية بمجمع الشروق، بعد مسيرة حافلة وطيّبة من العطاء والتفاني في أداء مهنتها إلى آخر رمق لها.

مفجع جدا وصادم خبر رحيل الزميلة المبكر، فلم يكن وقعه سهلا على مسمع كل من عرفها، وتقاسم معها غرف الأخبار وقاعات التحرير والتغطيات، حيث لم تتوقف المنشورات والتغريدات بمختلف المنصات الرقمية منذ يوم الجمعة، رثى فيها كل من عرف الفقيدة أو عمل معها من إعلاميين وصحفيين بمختلف القنوات خصال الراحلة كإنسانة، قبل أن تكون صحفية وإعلامية متألقة ومثابرة ومجتهدة ومحبة لعملها رغم كل الظروف، وكذا صبرها رغم معاناتها لأشهر من أوجاع المرض الخبيث.

ونقلت مختلف وسائل الإعلام بالجزائر الخاصة والعمومية خبر وفاة “حورية” مرفقة ذلك ببيان تعزية رسمي، نشر بجميع الصفحات الخاصة للقنوات والمواقع الإلكترونية والجرائد، فيما انتشرت صورة حورية عياري وهي تحمل ميكرفون قناة الشروق، مباشرة بعد إعلان خبر وفاتها بمختلف الصفحات والمجموعات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداولها رواد ونشطاء الفايسبوك على نطاق واسع، مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتهاطلت برقيات التعازي من مسؤولين وأحزاب سياسية وجمعيات وإعلاميين، مباشرة بعد إعلان خبر وفاة زميلتنا حورية، حيث بادرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية من جهتها، بتقديم أخلص تعازيها وعميق مواساتها لعائلة الفقيدة والأسرة الإعلامية، كما استذكر بيان التعزية مسيرة الراحلة بميدان الإعلام وتفانيها في أداء مهنتها بحب وإخلاص، ومحطاتها بعدة عناوين وطنية بالصحافة المكتوبة التي سطع فيها نجمها لسنوات قبل أن تنتقل للعمل في حقل السمعي البصري بقناة “الشروق نيوز”، وتختتم مسيرتها الحافلة بجريدة “الشروق اليومي”، كما تقدم من جهته وزير الاتصال محمد لعقاب بتعزية خاصة لأسرة الفقيدة، نشرت عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأبرق مكتب تمثيل حركة حماس بالجزائر، بتعزية خاصة لمجمع الشروق، حيث جاء في بيان لمسؤول قسم الاتصال والإعلام بمكتب تمثيل حركة حماس في الجزائر الدكتور عز الدين الرنتيسي: “نتقدم بخالص التعازي والمواساة بوفاة الصحفية المحبة لفلسطين حورية عياري، التي عرفت بمهنيتها وحبها لأهل فلسطين ومقاومتهم الباسلة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.

ومن جهته، نشر حزب جبهة التحرير الوطني تعزية الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك بعد تلقيه خبر وفاة المغفور لها الصحفية “حورية عياري” بصفحته الرسمية، وأشار الأمين العام لحزب الأفلان إلى تميز الفقيدة باحترافيتها العالية، أثناء تغطية نشاطات الحزب، كما يشهد لها الجميع بمهنيتها العالية وحسن خلقها، وتقدم بن مبارك نيابة عن إطارات الحزب ومناضليه بأخلص عبارات التعزية وأصدق معاني المواساة لعائلتها، كما تقدم الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، البروفيسور بلقاسم ساحلي بتعازيه إثر وفاة صحفية الشروق اليومي حورية عياري، نيابة عن مناضلي ومناضلات الحزب.

والتحقت الزميلة الصحفية حورية عياري بالرفيق الأعلى بمنزل عائلتها في مدينة الذرعان بولاية الطارف، لتختم رحلتها الدنيوية في يوم مبارك وساعة مباركة من يوم الجمعة المصادف لثالث أيام عيد الفطر عام 1445 هجري الموافق لـ12 افريل 2024، بعد معاناة مع مرض عضال ألزمها الفراش والابتعاد عن مهنتها بعد رحلة طيّبة بمجمع الشروق.