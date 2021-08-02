رجلا أعمال يتبرعان بـ20 مليارا لاقتناء مولدات الأوكسجين بباتنة

دعوات إلى التنسيق بين المشاركين في العمليات التضامنية

كشف، الأحد، توفيق مزهود والي ولاية باتنة، أن رجلي أعمال من ولاية باتنة، رفضا الكشف عن اسميهما، تبرعا بمبلغ 20 مليار سنتيم، لاقتناء مولدات وأجهزة تكثيف الأوكسيجين، مخصصة لمرضى كوفيد بالولاية، ويجري التنسيق بين مديرية الصحة ومختلف الهيئات الصحية للبحث عن مصدر التوريد.

كما قام عدد من رجال المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوضع تحت التصرف مبالغ مالية لجلب مولدات أوكسيجين لعدة مشاف بباتنة وأريس وتكوت ونقاوس، في وقت تسعى فيه مجموعة من المقاولين إلى جلب مولد من تركيا أو دبي في حال تذليل العقبات البيروقراطية، حيث طالب عدد من المساهمين الجهات المعنية بالتعامل بمرونة مع الوضعية الاستثنائية، وإلغاء بعض البنود التي تجبر على ضرورة المرور عبر مستوردين معتمدين أو جمعيات، ما يتطلب ملفات وتعقيدات كبيرة وتضييع الوقت في ظرف صحي أكبر عدو له هو الوقت، طالما أن الاستيراد لا يهدف للربحية مادام المال موجودا من المحسنين والأكسجين سيصل بالمجان.

ويلاحظ على مستوى ولاية باتنة غياب التنسيق بين الراغبين في التبرع، ما أدى إلى بروز عدة جبهات يغلب عليها الطابع الفردي، ما من شأنه إضاعة الجهد والوقت والتركيز والتضارب في الهدف، في وقت تستغرق عملية الاستيراد عدة أسابيع، ومبالغ إضافية للنقل العاجل، فيما قد تذهب تلك الجهود سدى بالنظر لتغير الوضعية الوبائية.

يذكر أن المجلس الشعبي الولائي قرر، الأحد، غداة انعقاد الدورة العادية تخصيص مبلغ 10 ملايير سنتيم لشراء مكثفات أوكسيجين وعلاج مرضى الكوفيد، بعد اقتطاعها من الشطر المخصص للأنشطة الرياضية، وهو مبلغ قابل للاسترجاع في حال ما تكفل ممونون ورجال أعمال خواص بالمعدات.

كما أعلن والي الولاية بأن العجز الحاصل في التوابيت تم تداركه من خلال تغطية الطلب وإنهاء معاناة الأسر المفجوعة بفقدان ذويها في هذه المحنة الكبيرة.