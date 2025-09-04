رجل أعمال برازيلي يوصي بِمنح ثروته لـ “نيمار”!

أوصى رجل أعمال برازيلي بِمنح جميع ممتلكاته للنادي المحلي سانتوس، وأيضا نجم منتخب بلاده نيمار البالغ من العمر 33 سنة.

ووفقا للصحيفة المحلية “جي ز آش”، عيّن رجل الأعمال اللاعب نيمار الوريث الوحيد لثروته بعد وفاته، ويُزعم أن الوثيقة ذات الصلة وُقّعت وصُدّقت من قِبل كاتب عدل في مدينة بورتو أليغري البرازيلية في الـ 12 من جوان 2023، ولكن لم تظهر أي معلومات حول ذلك إلا في الـ 24 ساعة الماضية.

لم يُكشف عن اسم رجل الأعمال، لكنه أوضح بِنفسه قرار ترك ميراثه بالكامل لمهاجم نادي سانتوس، الذي لا تربطه به أي علاقات عائلية أو مهنية. وقال إنه تأثر بالمشاكل الصحية المتكررة لنيمار، والانتقادات الكثيرة الموجهة إليه. وأضاف: “إنه ليس أنانيا، وهو أمر نادر هذه الأيام”.

وتابع يقول: “علاقة نيمار بِوالده تُذكرني كثيرا بِعلاقتي مع والدي الراحل”.

بدوره، يُؤكد محيط نيمار عدم استلامهم أي وثائق رسمية تُؤكد وجود هذه الوصية. فيما قال مقرّبون من رجل الأعمال إن ممتلكاته تشمل عقارات واستثمارات وأسهما في شركات، دون تحديد قيمتها بدقة.

في الوقت نفسه، يُشير المصدر إلى أن هذا المبلغ لا يُقارن على الأرجح بِثروة نيمار المُقدرة بأكثر من مليار دولار.