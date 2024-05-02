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رياضة

رجل أعمال تركي يستعدّ لِشراء أسهم الفريق الذي يضمّ سوداني

الشروق الرياضي
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رجل أعمال تركي يستعدّ لِشراء أسهم الفريق الذي يضمّ سوداني
ح.م
من اليمين: العربي هلال سوداني - آجون أوليكالي.

يستعدّ رجل أعمال تركي لِشراء أسهم نادي ماريبور، ثالث ترتيب بطولة سلوفينيا لِكرة القدم.

ويضمّ فريق ماريبور في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري السّابق العربي هلال سوداني، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2025.

ونقلت أحدث تقارير الصحافة السلوفينية على لسان رجل الأعمال آجون أوليكالي قوله: ” بحثنا عن نادٍ سلوفيني لِشراء أسهمه، ووجدنا أن فريق ماريبور هو الأنسب لنا. كنت في ماريبور الأسبوع الماضي، وأحببت المدينة والملعب والأشخاص الذين يُديرون النادي”.

من جهته، قال المدير العام لِنادي ماريبور: ” يُمكننا أن نؤكّد أنّنا التقينا (مع آجون أوليكالي) وبدأنا المرحلة الأوّلية من المفاوضات”.

وقبل فريق ماريبور السلوفيني، كان رجل الأعمال التركي آجون أوليكالي قد اشترى في جانفي 2022 أسهم نادي هال سيتي، الذي ينشط حاليا في القسم الثاني الإنجليزي.

ويُصنّف آجون أوليكالي (54 سنة) في خانة أغنى رجال الأعمال الأتراك، ويرتكز نشاطه على امتلاك وسائل الإعلام وأسهم الأندية الرياضية.

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