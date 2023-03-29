رجل أعمال جزائري يستقيل من رئاسة نادٍ فرنسي

قدّم رجل الأعمال الجزائري المُغترب سعيد شعبان استقالته من منصب رئيس نادي أونجي الفرنسي.

وجاء في بيان نشره نادي أونجي الفرنسي، الأربعاء، أن سعيد شعبان قرّر الرّحيل خلال اجتماع لِمجلس الإدارة في الـ 21 من مارس الحالي.

وسيتولّى المسؤول تيدي نيكولا كيفالا رئاسة النادي انطلاقا من السبت المقبل، استنادا إلى البيان.

وكان سعيد شعبان يملك أسهم نادي أونجي ويرأسه منذ عام 2011، وخلال عهدته قاد الفريق إلى بطولة القسم الأوّل. قبل أن يتعرّض لِضغوط قوية من بعض الدوائر في فرنسا لِدفعه إلى رمي المنشفة.