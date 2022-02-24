رجل أعمال “سخي” يكافئ موظفيه بمنحهم أسهماً في شركته!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر فريد استحسنه الكثيرون عبر العالم، يتمثل في مكافأة رجل أعمال “سخي” لموظفيه بمنحهم أسهما في شركته.
وبحسب ما أفاد موقع “The Times of India” فقد قرر مدير بنك هندي أن يقدم هدية استثنائية لموظفيه؛ فوزع عليهم ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يملكها كمكافأة على وفائهم له.
Amazing! And while some may think, “if only I was also a chaprasi to this CEO”, the more evolved will perhaps be inspired to think, “wow, even I should do something exceptional for those who have been invaluable help to me, all my life”?!https://t.co/rPlPvYMqSS
— Sanjay Mehta (@sm63) February 22, 2022
IDFC First BankのCEOは、慈善活動の珍しいジェスチャーで、自宅やオフィスの運転手、トレーナー、ヘルパーに530,000ドル相当の株を贈りました。 https://t.co/Qz40dk3jSm https://t.co/2XZQXZT9S8
— Skynet News by Cameron💕 (@TOK715C3) February 22, 2022
وجاء في التقرير حول الموضوع أن رجل الأعمال “فايدياناثان” قرر إعطاء كل من سائقه الشخصي، ومدربه، ومساعديه في المنزل والمكتب، ما مجموعه 900 ألف سهم، من أجل شراء منازل.
Bank CEO gives $500,000 of shares to his chauffeur, home help
READ: https://t.co/RLMcRjtTEE pic.twitter.com/ImaOv5RiG8
— The Times Of India (@timesofindia) February 22, 2022
ووفقاً للبورصة الهندية، فقد أهدى فايدياناثان حوالي 38% من ملكيته في البنك، منذ جانفي المنصرم، ذهب بعضها لمعلمه السابق في مادة الرياضيات والذي ساعده لدخول أحد المعاهد حينما كان مجرد طالب مفلس.
في ذات السياق كشفت بعض التقارير أنه قام ببيع 200 ألف سهم من حصته، لصالح صندوق رعاية اجتماعية، وذلك لتمويل نشاطاته الاجتماعية.
V. Vaidyanathan gifted 9,00,000 shares of IDFC First Bank to his driver, trainer, and helpers at home and office.https://t.co/wgIYFrjyVZ
— BloombergQuint (@BloombergQuint) February 22, 2022