رجل أعمال “سخي” يكافئ موظفيه بمنحهم أسهماً في شركته!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر فريد استحسنه الكثيرون عبر العالم، يتمثل في مكافأة رجل أعمال “سخي” لموظفيه بمنحهم أسهما في شركته.

وبحسب ما أفاد موقع “The Times of India” فقد قرر مدير بنك هندي أن يقدم هدية استثنائية لموظفيه؛ فوزع عليهم ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يملكها كمكافأة على وفائهم له.

وجاء في التقرير حول الموضوع أن رجل الأعمال “فايدياناثان” قرر إعطاء كل من سائقه الشخصي، ومدربه، ومساعديه في المنزل والمكتب، ما مجموعه 900 ألف سهم، من أجل شراء منازل.

ووفقاً للبورصة الهندية، فقد أهدى فايدياناثان حوالي 38% من ملكيته في البنك، منذ جانفي المنصرم، ذهب بعضها لمعلمه السابق في مادة الرياضيات والذي ساعده لدخول أحد المعاهد حينما كان مجرد طالب مفلس.

في ذات السياق كشفت بعض التقارير أنه قام ببيع 200 ألف سهم من حصته، لصالح صندوق رعاية اجتماعية، وذلك لتمويل نشاطاته الاجتماعية.