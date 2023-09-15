رجل أعمال يدفع أكثر من ربع مليار حتّى يلعب ابنه 10 دقائق!

دفع رجل أعمال تشيكي أكثر من ربع مليار، حتّى يلعب ابنه مباراة في كرة القدم للبطولة المحلّية للقسم الثالث.

ويُمكن للابن مارتين بوداسكي (22 سنة) أن يُشارك لِمدّة عشر دقائق، في المباراة المقبلة لِنادي أوستي التشيكي، ضمن إطار بطولة هذا البلد للدرجة الثالثة.

وأوضحت أحدث تقارير الصّحافة التشيكية، أن والد بوداسكي رجل أعمال ومُموّل نادي أوستي. وأضافت أنّه دفع ما قيمته 20 ألف أورو (نحو 292 مليون سنتيم)، لِكي يلعب نجله هذه المباراة. مُشيرة إلى أن اتحاد الكرة التشيكي منح نادي أوستي والوالد رخصة إشراك الابن مارتين بوداسكي، في عشر دقائق من عمر المباراة المقبلة.

ولم يسبق لِمارتين بوداسكي مُمارسة كرة القدم على مستوى الأندية، وبعيدا عن الحقل الرياضي، يدرس في الجامعة تخصّص “الحقوق”.

ووفقا للصّحافة التشيكية، فإن رئيس نادي أوستي بريمسيل كوبان أغرته القيمة المالية المذكورة أعلاه، وقال إنّه مُستعدّ لِاتّخاذ قرار مُماثل مع أيّ شخص آخر يدفع له هذا المبلغ أو أكثر!