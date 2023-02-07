رجل أمن متخفّي يطيح بمهرّبي مهلوسات من المغرب

10 سنوات حبسًا نافذا في حق 6 منهم

طوت محكمة فلاوسن في وهران الأحد، فصول قضية نقل وتهريب والاستيراد غير الشرعي لحبوب الهلوسة من الجوار إلى التراب الوطني، التي أطاح رجل أمن متسرب بالمتهمين فيها، بعد إيهامهم أنه زبون مهم. والتمس ممثل الحق العام، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ستة أشخاص توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار، الحيازة والمتاجرة في مواد صيدلانية دون رخصة.

المتهمون الستة الذين ينحدرون من ولايات وهران، البليدة، تلمسان، كانوا شكلوا عصابة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية خاصة أقراص “بريغابالين” أو ما يعرف بـ”ليريكا” ذات تأثير 300 ملغ، فيما أرجأت هيأة المحكمة النطق بالأحكام الابتدائية إلى غاية الأسبوع المقبل.

وبينت المحكمة، تفاصيل خطيرة تورط فيها أشخاص حاولوا إغراق عاصمة الغرب الجزائري بكمية كبيرة من الأقراص الطبية المخدرة قدرها 14800 وحدة من حبوب ليريكا، حاولت العصابة المفككة إدخالها من مناطق التماس الحدودية مع المغرب إلى وهران مرورا على مغنية.

وتم تفكيك العصابة المنظمة بعد نجاح أحد أعوان الأمن في استدراج المتهمين في كمين ناجح بالتنسيق مع الفرقة الجنائية، علاوة على تنشيط عنصر الاستعلام للإيقاع بهذا التشكيل الخطير.

وكشفت الوقائع أن المؤثرات العقلية كانت في طريقها إلى وهران كمنطقة عبور قبل تحويلها إلى ولاية في وسط البلاد حسب ما أشير إليه، غير أن يقظة الأمن حالت دون إبرام صفقة تعويم الشباب بالسموم القادمة من الخارج بقيمة فاقت 1 مليار سنتيم من الأدوية الكاشطة للعقول.

وتم إيقاف ثلاثة أشخاص بينهم مسبوقان قضائيا على متن سيارة سياحية من نوع بولو، وهم بصدد الاستعداد لمقابلة زبون كبير، لكن تبين أنه عنصر أمن كان سبباً مباشراً في الإطاحة بالعصابة، التي تم التحقيق مع عناصرها لأكثر من عشرة أشهر قبل إحالة القضية على محكمة الجنح.