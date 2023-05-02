رجل يختطف حفيدته ويطالب ابنته بالفدية.. ما قصته؟

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل قام باختطاف حفيدته، واحتجازها لطلب فدية من ابنته، بسبب حاجته الملحة للمال.

بدأت الحادثة الغريبة، عندما قام الجد البالغ من العمر 65 سنة باصطحاب حفيدته من روضة الأطفال بحجة أخذها لتناول الطعام والتسوق دون علم والدتها.

أثناء ذلك، وصلت والدة الطفلة إلى الروضة فلم تجد ابنتها وأدركت أنها اختطفت، وفجأة تلقت الأم رسالة من والدها يطالبها فيها بمبلغ 72 ألف دولارا لاسترداد ابنتها.

حاولت المرأة أن تقنع والدها بالتخلي عن تهديده، لكنها فشلت في التأثير عليه، فقامت بتبليغ الشرطة التي ألقت عليه القبض.

واحتج المتهم أمام المحكمة، قائلا إن الاختطاف يجب اعتباره نزاعا عائليا وليس جريمة، يمكن للمحاكم الصينية تصنيف بعض الجرائم داخل الأسرة، بما في ذلك العنف المنزلي.

ولم يحدد موقع “انسايدر” مدة عقوبة الجد “يوان”، لكنها استشهدت بتقارير الشرطة التي تفيد بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

كما أفاد الموقع أن الجد كان يائسا من أجل الحصول على أموال الفدية لأنه واجه ديون قمار ثقيلة، وتم تشخيص إصابته بسرطان المعدة.