رجل يصاب بحالة سامة بعد استشارة “شات جي بي تي”

سلطت دراسة طبية الضوء على مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات صحية، بعد أن أصيب رجل بحالة سامة بعد إزالته ملح الطعام من نظامه الغذائي.

أصيب الرجل البالغ من العمر 60 عاما بالتسمم بالبروميد، بعد استشارة “شات جي بي تي” وأخبر المريض الأطباء عن الآثار السلبية لكلوريد الصوديوم، بعد إزالة الكلوريد من طعامه وبدأ بتناول بروميد الصوديوم لمدة ثلاثة أشهر.

ووصفت الدراسة الطبية تسمم البروميد بأنه متلازمة “معروفة جيدا” في أوائل القرن العشرين، وكان يُعتقد أنها ساهمت فيما يقرب من حالة واحدة من كل عشر حالات دخول إلى مستشفى للأمراض النفسية آنذاك.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبراء التحديات الجسيمة التي تُواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على حياة الأفراد بشكل كامل.

وأوضح الخبراء أن هذه تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تنتج معلومات غير دقيقة علميًا، وتفتقر إلى القدرة على مناقشة النتائج بشكل نقدي، مما يُسهم في نهاية المطاف في انتشار المعلومات المضللة.

وأعربت شركة “تشات جي بي تي” عن مخاوفها من هذا الأمر غير المعتاد، وأعلنت عن تحديث كبير لبرنامج الدردشة الآلي الأسبوع الماضي، مُدّعية أن الصحة من أهم نقاط قوتها.

وستكون النسخة المُحسّنة من هذا التطبيق، المُدعّمة الآن بنموذج GPT-5، أكثر ملاءمةً للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصحة، وستكون أكثر استباقيةً في “التنبؤ بالمخاوف المُحتملة” مثل المشاكل النفسية الخطيرة.

ومع الإقرار بأن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يكون جسرًا بين العلماء والجمهور، إلا أن هذه الحادثة حملت خطر المعلومات المُجرّدة، وأنه من غير المُرجّح أن يقترح طبيبٌ بروميد الصوديوم عندما طلب مريضٌ استبدال ملح الطعام، وفق ما نشره موقع irishexaminer.