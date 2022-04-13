رجل يعفو عن قاتل ابنه مراعاة لـ”حقوق الجيرة”

15 سنة سجنا للجاني في محاكمة غير عادية بوهران

شهدت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، جلسة غير عادية، بعدما أعلن رجل تنازله عن حقوقه المدنية وعفوه عن قاتل ابنه، مراعاة لحقوق الجيرة وقداسة شهر رمضان. وعالجت، أمس الأربعاء، المحكمة المذكورة قضية القتل العمد مع سبق الإصرار التي راح ضحيتها شاب على يد صديقه وابن حيه الطورو، بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا على الجاني، فيما تنازل والد الضحية عن حقوقه في الدعوى المدنية، تقديرا منه لحق الجيرة والعفو بمناسبة شهر رمضان الفضيل عن قاتل فلذة كبده – حسبما قاله أمام هيئة المحكمة-.

وقائع هذا الملف تعود إلى تاريخ 01-09-2020 بوهران، عندما دارت في حدود الساعة الثانية ليلا مناوشات بين الضحية (ب. ب) والمتهم المدعو (ب. ف) بسبب اتهام هذا الأخير للأول بنشل مبلغ قدره 1 مليون سنتيم خلسة من جيبه عندما كانا في جلسة خمر وقمار بالقرب من مسكنيهما بحي الطورو في مدينة وهران، ليتطور الخلاف بينهما إلى عراك، انتهى بطعن الجاني الضحية بسكين من نوع أوكابي، ما تسبب في شل حركته وأسقطه أرضا على بعد 100 متر تقريبا عن مكان الجريمة، ليفارق بعد يومين من تاريخ الواقعة الحياة داخل غرفة الإنعاش بمستشفى وهران، الذي نقل إليه وهو في حالة حرجة، كما تبين من خلال تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الطبيب الشرعي أن الضحية تعرض لطعنتين بواسطة أداة حادة على مستوى الفخذ والصدر، كانت آخرهما سببا في وفاته، ويتعلق الأمر بجرح بعمق 2 سنتيمتر، امتد إلى الجيب الأيمن للقلب، وأحدث له نزيفا حادا عجل بهلاكه.

المتهم (ب. ف) لم ينكر أثناء الجلسة واقعة ضربه الضحية بسكين، لكنه نفى عنصر الإصرار في ارتكابه الجرم المنسوب إليه، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت بشكل تلقائي، عندما قام الضحية بإدخال يده في جيبه ليسرق منه كل المال الذي كان بحوزته، الفعل الذي أغضبه وهيّج أعصابه، ليتناول دون وعي منه – كونه كان في حالة سكر – السكين الذي كان معتادا على حمله لتقطيع علب زجاجات الخمر المدمن على تعاطيه، ويوجه لصديقه الحميم – على حد وصفه – ضربة على مستوى الفخذ، فيما حاول إنكار مسؤوليته عن الطعنة القاتلة التي انغرست في صدر الضحية بداعي أنه كان لحظتها مغيب العقل والإدراك، في مقابل تأكيده على أنه الوحيد الذي كان برفقة الضحية وبيده أداة الجريمة أثناء وقوعها.

وكذلك تطابقت إفادات الشاهدين اللذين شاهدا الحادثة وحضرا المحاكمة أمس، أحدهما صرح بأنه سمع الجاني الذي كان معتادا على لعب القمار مع الضحية، يصرخ بعلو الصوت ومعاتبا هذا الأخير على سرقته، بقوله: “لقد بعت مجوهرات زوجتي من أجلكم، فكيف تسلبني مالي؟” أما النيابة العامة فقد التمست في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بعقوبة الإعدام.