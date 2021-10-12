رجل يقتل زوجته خنقا أمام والدتها بسطيف

متاعب مالية وراء الخلافات بين الزوجين

شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف، الإثنين جريمة قتل جديدة، اقترفها كهل قارب الخمسين من العمر، قام بقتل زوجته خنقا بحبل، بعد ما لحقها إلى بيت أهلها بعد خلاف وشجار مع الزوج المشتبه فيه.

الضحية في الأربعينيات من العمر، وهي أم لثلاثة أطفال وماكثة في البيت، دخلت في خلاف مع زوجها فغادرت بيت الزوجية، وتنقلت إلى بيت والدتها الكائن بالحي المعروف باسم “ضحايا الإرهاب”، لكن الزوج لحق بها ودار بين الاثنين نقاش حاد سرعان ما تحوّل إلى شجار قام خلاله الزوج بتوجيه ضربات إلى زوجته على مستوى رأسها، ثم أمسكها بعنف، بعد ما أحضر حبلا، ولفّه حول عنقها ولم يتردد في خنقها أمام أعين والدتها الطاعنة في السن والتي لم تتمكن من حماية ابنتها، حيث دفعها الجاني بقوة، بينما كانت تحاول تخليص الضحية، حيث ظل الزوج يشد الحبل إلى أن لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة، ليغادر بعدها المتهم المنزل تاركا أم أولاده جثة هامدة.

وظلت أم الضحية تصرخ وهي في حالة هستيرية، بأعلى صوتها، وخرجت تطلب النجدة من الجيران، الذين تدخلوا واتصلوا بعناصر الشرطة الذين تنقلوا إلى موقع الجريمة وفتحوا تحقيقا في القضية، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته على التحقيق، وقالت مصادر محلية بأن سبب الخلاف بين الزوجين يعود إلى مصاعب مالية يعاني منها المشتبه فيه جعلته يتخلى عن واجباته تجاه أبنائه الثلاثة، خاصة مع الدخول المدرسي، وهو ما جعل الزوجة تطلب المساعدة من أهلها مع رفض الزوج للأمر.

يذكر أن هذه الجريمة جاءت بعد يوم واحد من وقوع جريمة قتل بسطيف نفذها كهل قام بذبح والدته وشقيقته في مشهد مرعب، وكان يتأهب للقضاء على كل أفراد العائلة ليتبين بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد خلفت الحادثتان حالة من الهلع وسط سكان ولاية سطيف التي عرفت منذ مدة نوعا من الهدوء، لكن في اليومين الأخيرين عاد مسلسل الإجرام الذي طال الأصول والأقارب، ليطرق أبواب العائلات الآمنة في بيوتها.