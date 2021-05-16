رجل يقتل زوجته طعنا بالسكين في باتنة

الجاني المفترض يعاني اضطرابات نفسية

اهتزت، الأحد، بلدية ودائرة ثنية العابد، الواقعة على بعد 80 كلم جنوبي شرق عاصمة الولاية باتنة، على جريمة قتل شنيعة ارتكبها رجل خمسيني في حق زوجته التي قاربت الستين من العمر، بطعنات سكين في أنحاء متفرقة في جسمها خاصة على مستوى الرقبة والصدر، ما سبب لها جراحا غائرة، ونزيفا غزيرا من الدماء، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة في مستشفى ثنية العابد صباح الأحد.

وأوضحت مصادر محلية لـ”الشروق”، أن الزوج الذي يعاني من اضطراب نفسي استلزم علاجه بمُسكنات في الآونة الأخيرة، ارتكب جرمه فجر الأحد، مستغلا خلو المنزل من الأبناء الذين قضوا ليلتهم عند أعمامهم، بعد أيام فقط من عودة زوجته من منزل أهلها ببلدية تازولت الواقعة على بعد 11 كلم شرق باتنة، الذي ذهبت إليه خلال شهر رمضان الفارط تبعا لخلافات زوجية حادة تفاقمت خلال الشهر الفضيل وجعلت من بقائها في عش واحد أمرا مستحيلا، قبل أن تفلح مساعي الصلح العائلية في إنهاء الغضب على الأقل من أجل الأبناء، وإعادتها إلى بيت الزوجية خلال مناسبة ليلة القدر الموافقة في العادة للسابع والعشرين من شهر رمضان قبل أن تحدث المأساة فجر الأحد.

وكانت مصالح الشرطة لأمن دائرة ثنية العابد أوقفت الجاني المفترض فور وقوع الجريمة، وشرعت بالتحقيق معه قبيل تقديمه للنيابة المحلية المختصة إقليميا وسط صدمة في البلدة جراء هذه الجريمة التي لم يسبق للمنطقة وأن عاشت مثلها.