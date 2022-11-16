رجل يقتل شقيقه بمساعدة ابنه بسبب خلاف عقاري

جنايات سوق أهراس أدانت كل منهما بخمس سنوات سجنا

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سوق أهراس الثلاثاء، بإدانة المتهم “ت،ق” البالغ من العمر 57 سنة وابنه البالغ من العمر 22 سنة، بارتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة من دون قصد إحداثها، والحكم على كل واحد منهما يخمس سنوات سجنا، وذلك بعد أن تورط الأب “ت،ق” في قتل شقيقه بمساعدة ابنه المتهم الثاني.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما وقع شجار بين الضحية والمتهم الأول “ت.ق” بسبب خلافات عائلية حول ترميمات بالمسكن العائلي الذي يشتركان فيه رفقة عائلتيهما والكائن بحي الخروب ببلدية الزعرورية في ولاية سوق أهراس، ليتطور الشجار إلى اعتداء جسدي، حيث اعتدى المتهم الأول على شقيقه بالضرب المبرح وأسقطه أرضا.

وبعدها تدخل ابن المهتم “ع.ح.ق” وواصل الاعتداء على عمه بتوجيه عدة ركلات إلى وجهه مما تسبب له في إصابات بليغة، وبعد استنجاد عائلة المتهم بالجيران، تم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى، لكن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق وقبل الوصول إلى المستشفى متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.

خلال جلسة المحاكمة، التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني على المتهمين وحرمانهما من حقوقهما المدنية لمدة 5 سنوات مباشرة بعد انقضاء العقوبة الأصلية. وبعد المداولة نطقت هيأة محكمة الجنايات بالحكم السالف ذكره.