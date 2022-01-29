رجل يقتل غريمه دهسا بأم البواقي

ذوو الضحية أحرقوا بيت المتهم ومركبتين

عاشت مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، مساء يوم الجمعة في حدود الساعة الثامنة ليلا، على وقع جريمة دهس بشعة بواسطة سيارة، راح ضحيتها الشاب “م. ر”، البالغ من العمر 26 سنة، بعد أن أقدم شاب آخر كان على متن سيارة على دهس الضحية، مباشرة، بعد خروجه من محل حلاقة.

وبحسب مصادر، فإن الضحية ما إن ابتعد عن محل الحلاقة بحوالي مائة متر، مجتازا طريقا في وسط البلدية، حتى صدمته سيارة الجاني بعنف فأردته قتيلا، في نفس المكان، ليتم نقل الجثة إلى مستشفى حمودة عمر بعين فكرون، أين تم إجراء الخبرة الطبية صباح السبت، لمعرفة سبب الوفاة الفوري.

الحادثة انجر عنها مهاجمة بيت المشتبه فيه من طرف أهل الضحية وبعض أصدقائه ولما علموا بغيابه، قاموا بحرق المنزل باستعمال البنزين، بعد أن فرّ منه أهله كما تم إضرام النار في مركبة تابعة لأهل الجاني المفترض من نوع هربين، ودراجة نارية ملك للمتهم أيضا، الذي كان حينها في حالة فرار.

وبحسب شهادات من عين المكان، فإن أسباب الحادثة تعود إلى سوء تفاهم قد وقع بين الضحية والمتهم تحوّل إلى شجار في صباح الجمعة، وأدى التدخل الفوري لرجال الشرطة إلى منع وقوع اصطدام بين أهل الضحية وأهل المتهم بارتكاب الجريمة، بعد أن تجمع أهل الضحية بأعداد كبيرة في أماكن مختلفة من البلدة، وبعد أن تمت الإجراءات القانونية الطبية والقانونية تم نقل جثمان الضحية إلى مقر السكن العائلي بدوار بئر الرعيان، ومن ثمة حمل النعش إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب أقيم زوال السبت، ليوارى التراب بمقبرة دوار بئر الرعيان مشتة بوزنزن، موازاة مع تسليم الجاني نفسه لمصالح الأمن نهار السبت، وقد باشر رجال الشرطة القضائية التحقيق معه في حيثيات الحادث.