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رجم امرأة بالحجارة يثير جدلا واحتجاجات في بنغلادش

جواهر الشروق
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رجم امرأة بالحجارة يثير جدلا واحتجاجات في بنغلادش

اعتقلت الشرطة البنغالية إمام مسجد، وثلاثة شيوخ آخرين، أمروا بضرب ورجم امرأة متهمة بالخيانة الزوجية.

وقالت الشرطة إن حميدة سلطانة، تعرضت الأسبوع الماضي، للضرب 82 مرة بالعصا، ورجمت بـ 80 حجرا بموجب فتوى أصدرها إمام المسجد في قرية هابيجانج بشمال شرق البلاد لمعاقبتها على خيانة زوجها.

وقالت سلطانة البالغة من العمر30 سنة، إنها كانت “ضحية ظلم رهيب” مضيفة، “لا أستطيع أن أصف ما تعرضتله بالكلمات”.

وأثارت هذه الفتوى غضبا بين الجمعيات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين نظموا احتجاجات وطالبوا بتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت فوزية مسلم، رئيسة أكبر منظمة لحقوق المرأة في البلاد: “لقد تصرفوا مثل أناس من العصور الوسطى”.

وأوضحت أن النظام القانوني في بنغلاديش يسمح بالمجالس المحلية التعسفية، لكنه لا يسمح بمعاقبة أي شخص على أي جريمة”.

وبحسب مفتش الشرطة، فقد تم اعتقال أربعة أشخاص، بمن فيهم إمام المسجد، بمجرد أن تقدمت المرأة بشكوى جنائية ضد 17 شخصا بعد الاعتداء عليها.

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