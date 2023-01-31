رحابي يردّ على بن كيران: الجزائر ليست مسؤولة عن الوضع الاجتماعي في المغرب

انتقد الدبلوماسي الجزائر السابق عبد العزيز رحابي يوم الثلاثاء، ما اعتبره عبارات عدائية صدرت من عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق في المغرب.

وحسب ما نشره رحابي على فيسبوك، فإن تصريحات بن كيران “ليست حدثًا منعزلاً لقائد حزبي فقد شرعية التمثيل الشعبي. بل هي في الواقع دعوة للحرب ضد الجزائر، من شخصية سياسية وطنية”.

وقد أشار رحابي إلى تناقل تصريحات بن كيران من قبل جميع وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المغربي، مضيفا يقول:”لم يثر هذا الهجوم ردود فعل رسمية في المغرب. مما يؤكد أنها عملية سياسية ودبلوماسية متعمّدة”.

وتابع الوزير الأسبق للاتصال في الجزائر أن “الدعوة للحرب ضد الجزائر هي فعل خطير”. داعيا بن كيران إلى “ضبط النفس والاعتدال في تصريحاته حول السياسة الخارجية، التي تبقى كما هو الحال في غالبية البلدان، من صلاحيات رؤساء الدول”.

“ومن الواضح أن هذه القاعدة محترمة في المغرب. إلا عندما يتعلق الأمر بالجزائر، التي تتعرض للمزايدة الممنهجة في التهجّم على تاريخها ومؤسساتها”، يضيف رحابي.

وقال رحابي أيضا:”من الصعب تصديق أن هذه التصريحات لا تعكس الحالة الذهنية للمخزن. الذي يحاول تقديم بلدنا على أنه التهديد الرئيسي لسلام واستقرار المغرب، وجعله مسؤولاً بشكل غير مباشر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي”.

قبل أن يردف قائلا:”يؤجج القصر الملكي حملة دبلوماسية وإعلامية تهدف إلى تقديم الجزائر كدولة معادية للغرب. من خلال اللجوء إلى أساليب الحرب الباردة”.