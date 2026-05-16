رحلات أسبوعية.. إطلاق خطوط جوية جديدة بين هذه الولايات  

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية عن إطلاق خطوط جوية جديدة ابتداءً من 24 و25 ماي 2026، بمعدل رحلات أسبوعية منتظمة من وإلى عدة ولايات.

وأوضح بيان للشركة نشرته، السبت، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الخط الأول الجديد يربط كل يوم أحد بين الجزائر – وهران – تيميمون – الجزائر.

فيما يربط الخط الثاني كل يوم إثنين بين الجزائر – عنابة -الوادي – عنابة- الجزائر

ويأتي ذلك، حسب الشركة في إطار تجسيد تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز شبكة النقل الجوي وتحسين الربط بين مختلف الولايات.

