رحلات إضافية لقطار محطة آغا إلى المطار الدولي

أعلنت الشركة الجزائرية للسكك الحديدية يوم الإثنين، عن إضافة رحلات جديدة لقطار محطة آغا – محطة المطار الدولي هواري بومدين.

وسيتمّ تنشيط رحلة كل ساعة، بين المحطّتين المذكورتين، مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار. وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 15 فيفري 2023.

وتنطلق الرحلة الأولى بين المحطّتين عند الساعة الرابعة وعشرون دقيقة صباحا 20: 4 انطلاقا من محطة آغا. على أن تكون آخر رحلة على الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة ليلا 25: 22، انطلاقا من محطة مطار هواري بومدين.