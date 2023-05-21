-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
رئيس المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي ينصح بتكثيفها

رحلات “الروندوني” ضمن حملات مكافحة المخدرات

وهيبة. س
  • 29
  • 0
رحلات “الروندوني” ضمن حملات مكافحة المخدرات
أرشيف

تسعى المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي، إلى تكثيف نشاطاتها الخاصة بالأطفال والمراهقين في إطار الحملات التحسيسية ضد المخدرات وحرق الغابات، وذلك من خلال رحلات” الروندوني” إلى المناطق الجبلية في الجزائر، وابتداء بمرتفعات منطقة القبائل، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية في مختلف الرياضات، والمشاركة في بعض التظاهرات الرياضية.
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي، محمد توابي، لـ”الشروق”، إن الاهتمام برحلات”الروندوني” لاستكشاف الغابات والمناظر الطبيعية وسط الجبال، له هدفين، وهو تشجيع مثل هذه الرياضات للابتعاد عن سلوكيات أخرى غير مرغوب فيها، مثل تعاطي المخدرات، وبالمقابل التحسيس بأهمية الغابة وكيفية الحفاظ عليها، والعمل على نظافتها لتفادي كوارث الحرائق صيفا.
وأوضح توابي، أن تنظيم رحلات “الروندوني” للقصر، يكون بتصريح شرفي من طرف الأولياء، أو السماح لهؤلاء بمرافقة أبنائهم، والهدف في الأخير هو تنمية الروح الاستكشافية والرياضية، وإخراج بعض المراهقين من دائرة التفكير السلبي، والحالات النفسية المتأزمة.
ودعا في مقابل ذلك، إلى تطوير الرياضة المدرسية، واستقطاب رغبة التلاميذ في ممارستها، وخاصة بعد إعلان توظيف 12 ألف أستاذ مختصة في الرياضة عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، ويرى أن هذه أهم خطوة لإبعاد اكبر شريحة عن التفكير في تعاطي المخدرات، والحبوب المهلوسة، والدخول في مشاكل تتسبب في طردهم من المدرسة.
وقال محدثنا، إن الكثير المناسبات والتظاهرات الرياضية، ستساعد المنظمة على تكثيف نشاطات يستفيد منها الأطفال للمشاركة بإبداعاتهم وهواياتهم وبعض ممارساتهم الرياضية.

مقالات ذات صلة
أغنية جديدة “لأم كلثوم” تثير الجدل بمصر

أغنية جديدة “لأم كلثوم” تثير الجدل بمصر

أكثر 7 صحابة رواية للحديث النبوي الشريف

أكثر 7 صحابة رواية للحديث النبوي الشريف

مولوجي تعلن عن إطلاق مشروع نظام المعلومات الجغرافي لقطاع الثقافة

مولوجي تعلن عن إطلاق مشروع نظام المعلومات الجغرافي لقطاع الثقافة

سائح هولندي “مندهش” لسعر غرفته بفندق في الجزائر (فيديو)

سائح هولندي “مندهش” لسعر غرفته بفندق في الجزائر (فيديو)

هل تعود شخصية “علّام” في الجزء الثاني من الدامة؟ (فيديو)

هل تعود شخصية “علّام” في الجزء الثاني من الدامة؟ (فيديو)

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب    

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب    

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد