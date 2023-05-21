رحلات “الروندوني” ضمن حملات مكافحة المخدرات

رئيس المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي ينصح بتكثيفها

تسعى المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي، إلى تكثيف نشاطاتها الخاصة بالأطفال والمراهقين في إطار الحملات التحسيسية ضد المخدرات وحرق الغابات، وذلك من خلال رحلات” الروندوني” إلى المناطق الجبلية في الجزائر، وابتداء بمرتفعات منطقة القبائل، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية في مختلف الرياضات، والمشاركة في بعض التظاهرات الرياضية.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية للترقية والتوجيه الرياضي، محمد توابي، لـ”الشروق”، إن الاهتمام برحلات”الروندوني” لاستكشاف الغابات والمناظر الطبيعية وسط الجبال، له هدفين، وهو تشجيع مثل هذه الرياضات للابتعاد عن سلوكيات أخرى غير مرغوب فيها، مثل تعاطي المخدرات، وبالمقابل التحسيس بأهمية الغابة وكيفية الحفاظ عليها، والعمل على نظافتها لتفادي كوارث الحرائق صيفا.

وأوضح توابي، أن تنظيم رحلات “الروندوني” للقصر، يكون بتصريح شرفي من طرف الأولياء، أو السماح لهؤلاء بمرافقة أبنائهم، والهدف في الأخير هو تنمية الروح الاستكشافية والرياضية، وإخراج بعض المراهقين من دائرة التفكير السلبي، والحالات النفسية المتأزمة.

ودعا في مقابل ذلك، إلى تطوير الرياضة المدرسية، واستقطاب رغبة التلاميذ في ممارستها، وخاصة بعد إعلان توظيف 12 ألف أستاذ مختصة في الرياضة عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، ويرى أن هذه أهم خطوة لإبعاد اكبر شريحة عن التفكير في تعاطي المخدرات، والحبوب المهلوسة، والدخول في مشاكل تتسبب في طردهم من المدرسة.

وقال محدثنا، إن الكثير المناسبات والتظاهرات الرياضية، ستساعد المنظمة على تكثيف نشاطات يستفيد منها الأطفال للمشاركة بإبداعاتهم وهواياتهم وبعض ممارساتهم الرياضية.