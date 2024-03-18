رحلات حج 2024: بوطرفة يجتمع مع ممثلي شركات الطيران الناقلة

أشرف المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، على اجتماع تنسيقي مع ممثلي مختلف شركات الطيران الناقلة للحجاج الميامين لهذا الموسم.

وأفاد بيان للديوان أن الشركات المعنية بهذا الاجتماع هي الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.

وجاء هذا اللقاء “من أجل الضبط النهائي لعملية توزيع الرحلات على مختلف مطارات الإقلاع المعتمدة لهذا الموسم بما يضمن نقل جميع حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة