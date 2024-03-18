-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رحلات حج 2024: بوطرفة يجتمع مع ممثلي شركات الطيران الناقلة

الشروق أونلاين
  • 165
  • 0
رحلات حج 2024: بوطرفة يجتمع مع ممثلي شركات الطيران الناقلة

أشرف المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، على اجتماع تنسيقي مع ممثلي مختلف شركات الطيران الناقلة للحجاج الميامين لهذا الموسم.
وأفاد بيان للديوان أن الشركات المعنية بهذا الاجتماع هي الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.
وجاء هذا اللقاء “من أجل الضبط النهائي لعملية توزيع الرحلات على مختلف مطارات الإقلاع المعتمدة لهذا الموسم بما يضمن نقل جميع حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة

مقالات ذات صلة
إنهاء التأخّرات وإصلاح الطائرات.. ملفّات أولوية بالجوّية الجزائريّة

إنهاء التأخّرات وإصلاح الطائرات.. ملفّات أولوية بالجوّية الجزائريّة

283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485

283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485

شطب 50 رحلة جوية من برنامج عمرة رمضان!

شطب 50 رحلة جوية من برنامج عمرة رمضان!

الديوك!

الديوك!

تجدّد الاعتداءات على حافلات “إيتوزا” في رمضان.. والمؤسسة تستنكر

تجدّد الاعتداءات على حافلات “إيتوزا” في رمضان.. والمؤسسة تستنكر

شنقريحة يراقب التحضير القتالي لأفراد القوات الجوية

شنقريحة يراقب التحضير القتالي لأفراد القوات الجوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد