رحلات ليلية للقطار عبر هذه الخطوط  بداية من السبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برمجة رحلات ليلية إضافية على خطوط ضاحية الجزائر بداية من السبت المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه تسهيلا لتنقل المسافرين خلال ليالي رمضان تم برمجة رحلات ليلية انطلاقا من محطات العفرون – زرالدة -الثنية باتجاه محطي آغا والجزائر.

وأوضح البيان أن هذه الرحلات تنطلق يوم السبت 30 مارس 2024، حسب التوقيت المبين في الجدول.

ويمكنكم الاطلاع على البرنامج الكامل على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1bxH3Xif7oBkYLo3pmPI…/view…