رحلات مباشرة جديدة لـ”الجوية الجزائرية” نحو إفريقيا وآسيا

تدخل حيز الخدمة خلال الشتاء المقبل

ستطلق الخطوط الجوية الجزائرية، خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا، حسب ما أفادت به مسؤولة بالشركة.

وأوضحت حسنية كاوة، مديرة قسم التسويق بالشركة، في تصريح لـ”وأج”، أن “استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو (الصين) وخط الجزائر-كوالالمبور (ماليزيا).

كما أشارت كاوة إلى أن هناك وجهات إفريقية جديدة سيتم اطلاقها، من بينها الجزائر-انجامينا (تشاد)، الجزائر-زنجبار (تنزانيا)، الجزائر-ليبرفيل (الغابون)، بالإضافة إلى استئناف خط الجزائر-أديس أبابا (إثيوبيا).

ومن المنتظر أيضا، وفق ذات المسؤولة، تعزيز الرحلات الأسبوعية نحو أبوجا (نيجيريا)، التي تم إطلاق خطها مؤخرا، بهدف دعم حضور الشركة في غرب إفريقيا.

وأكدت كاوة أن الهدف هو “ربط إفريقيا بأقصى ما يمكن مع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية نحو أوروبا، أمريكا، آسيا والشرق الأوسط، عبر رحلات مباشرة”، وجعل مطار الجزائر “محورا حقيقيا” لحركة النقل الجوي الدولي.

وتعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استلام 16 طائرة جديدة ستسلم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، في إطار تدعيم أسطولها والاستجابة للطلب المتزايد.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الحد من التأخيرات، تعمل الشركة على مراجعة سياسة التعامل مع الأمتعة المحمولة، عبر اعتماد “سياسة جديدة في هذا المجال” ورقمنة كافة الإجراءات، حسب ذات المسؤولة التي شددت على أن تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك تسيير الأمتعة، “سيسمح بتقليص كبير في التأخيرات”.

وفيما يتعلق بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة في إطار موسم الحج 2025، أعربت كاوة عن ارتياحها لتأثير الرقمنة الإيجابي على عملية تسويق الرحلات التي، كما قالت، “تمت بنجاح عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقها الديوان الوطني للحج والعمرة”.

وفي سياق التحول الرقمي، تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق موقع إلكتروني جديد يتميز بالعصرنة والتفاعلية، حسب ما أكدته ذات المسؤولة.