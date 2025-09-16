رحلات وخدمات رقمية جديدة بمحطات النقل البرّي

كشفت عنها "سوقرال" ضمن تدابير الدخول الاجتماعي

أعلنت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال” عن تكثيف رحلات نقل المسافرين عبر الوطن وإطلاق خدمات رقمية جديدة لحجز التذاكر، في إطار جملة من التدابير اتخذتها بهدف ضمان دخول اجتماعي ناجح على مستوى المحطات البرية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها الاثنين، أن هذه التدابير المتخذة بمناسبة الدخول الاجتماعي 2025-2026 تندرج في إطار “تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل”.

وشملت هذه الإجراءات تكييف وتكثيف برامج رحلات نقل المسافرين بما يتماشى مع احتياجات المواطنين بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل وطنيا وإتاحة الخدمات الرقمية للحجز والاستعلام والإعلام على مستوى 57 محطة برية عبر الوطن لتمكين المواطنين من اقتناء تذاكرهم عبر الانترنت.

كما تم فتح محطات برية جديدة على غرار المحطة البرية قالمة وتجهيزها بمختلف وسائل وخدمات الراحة وتدعيم المحطات البرية بوسائل الدفع الإلكتروني بتوفير 131 موزع إلكتروني عبر مختلف المحطات البرية ومضاعفة عدد شبابيك بيع التذاكر إلكترونيا، يضيف ذات المصدر.

وفي مجال الرقمنة، ذكرت سوقرال بالإطلاق الرسمي لتطبيق “طاكسي سايف” (TAXI SAFE)، الذي يسمح بطلب سيارة أجرة معتمد، لتسهيل تنقلات المواطنين ولخدمة اقتناء التذاكر ذهابا وإيابا من محطات الانطلاق أو اقتناء تذاكر لذويهم عن بعد وذلك بالإطلاق الرسمي لخدمة اقتناء التذاكر باستخدام الهاتف النقال عن طريق خدمة “WIMPAY”.

وفي إطار تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، قامت الشركة بتعزيز تعداد المستخدمين المكلفين بنشاطات الاستغلال والتجارة والأمن والوقاية وزيادة عدد مكاتب حفظ الأمتعة عبر مختلف المحطات البرية للنقل لتسهيل حركية المواطنين بدون أمتعة داخل النطاق الحضري، إلى جانب فتح فضاءات الأروقة التجارية والمساحات الخارجية للمحطات أمام التجار والحرفيين لبيع الأدوات المدرسية والألبسة ومختلف المستلزمات الضرورية.

كما سخرت سوقرال الفضاءات الداخلية والخارجية للمحطات البرية لفائدة مراكز التكوين المهني والتمهين بهدف تحسيس الشباب بالفروع والتخصصات الجديدة المتاحة على مستوى مراكز التكوين وكيفية الالتحاق بها وتخصيص أرصفة وفضاءات التوقف لحافلات النقل الجامعي بغرض ضمان تنقلات أمنة ومريحة للطلبة، وفقا لذات المصدر.