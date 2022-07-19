رحلة بحرية استثنائية لنقل الجزائريين العالقين في أليكانتي الإسبانية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مساء الإثنين، عن برمجة رحلة بحرية استثنائية، من أليكانتي الإسبانية نحو وهران، على متن السفينة “طاسيلي 2″، من أجل التكفّل بالمواطنين الجزائريين العالقين هناك.

وتمّ تحديد موعد الرحلة، حسب بيان للشركة، بيوم الخميس 21 جويلية الجاري. وستكون مخصّصة للمسافرين العالقين في أليكانتي، من الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة.

وطلبت الشركة من المواطنين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، التقرب من مصالحها بأليكانتي، من أجل التسجيل على قائمة السفر.

كما يمكن لجميع الراغبين في السفر إلى وهران على متن هذه الرحلة الاستثنائية، التقدّم لاقتناء التذاكر أيضا، لكن في حدود الأماكن المتوفرة.