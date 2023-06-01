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رياضة

رحلة زروقي للبحث عن تأشيرة أوروبية انطلقت

علي بهلولي
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رحلة زروقي للبحث عن تأشيرة أوروبية انطلقت
ح.م
رامز زروقي قبيل انطلاق المباراة.

انطلق اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مساء الخميس، في رحلة البحث عن تأشيرة أوروبية.

ويتطلّع متوسّط الميدان زروقي وزملاؤه إلى خوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2023-2024.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي هيرنفين، لِحساب ذهاب نصف نهائي مواجهات السدّ.

وشارك رامز زروقي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 69. تاركا فريقه تفينتي إنشخيده مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وتُجرى مباراة العودة بِالملعب التّابع لِنادي تفينتي إنشخيده، مساء الأحد المقبل.

وفي حال تأهّل زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده للدور النّهائي من مواجهات السدّ، فسيلعبان مقابلتَين أُخريَين، مع الفائز من مواجهتَي ناديَي أوتريخت وسبارتا روتردام.

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