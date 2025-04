رحلة كاتي بيري ورفيقاتها إلى الفضاء تثير الشكوك حول طقوس سرية!

أثارت رحلة نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، رفقة 5 نساء أخريات إلى الفضاء، الشكوك حول طقوس سرية متعلقة بالممارسات الوثنية والسحر الأسود، حيث تلت أخبار انطلاقهن ورجوعهن عديد الروايات والتحليلات.

وبحسب ما نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد تجادل نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن رحلة النساء الستة الاستثنائية إلى النجوم، وطفت على السطح العديد من نظريات المؤامرة بسبب شعار على بدلاتهن.

وقال البعض إن الرحلة لم تكن سوى طقسا سريا، مستندين إلى تصميم الشعار الذي رأوا فيه إشارات خفية إلى “بافوميت”، وهو حسب المعتقدات الشعبية كائن شيطاني له رأس الماعز الذي يعتبر رمزا رئيسيا في الممارسات الوثنية والسحر الأسود.

وهاجم آخرون شركة “بلو أوريغين” بالقول: “هذه ليست علوما، بل سخرية من الله وطقس مظلم!”، وذهب البعض إلى حد اقتباس آية من الإنجيل فيها إشارة إلى أن الرحلة قد تكون خدعة شيطانية، أما أحد المدونين فقال: “هل لاحظتم أن شعار رحلة كاتي بيري ورفيقاتها يشبه الماعز الشيطاني مع صليب مقلوب إذا قلبتموه؟”.

في ذات السياق أوضح المصممون للشعار أنه أبسط مما يتصور البعض، حيث ضم حسبهم صاروخا في الوسط محاطا برموز تمثل كل امرأة من الطاقم: “ألعاب نارية لكاتي بيري (إشارة إلى أغنيتها الشهيرة “Firework”)، ميكروفون لمقدمة البرامج جايل كينغ، وميزان عدالة للناشطة أماندا نجوين، بالإضافة إلى نجمة ورموز أخرى تعكس اهتمامات الرائدات”.

ولم تتوقف نظريات المؤامرة عند الشعار، بل امتدت إلى أدق التفاصيل، مثل حركة كاتي بيري بوضع يدها على الصدر بعد قرع الجرس قبل الإقلاع، والتي فسرها البعض على أنها “قسم ولاء سري”.

كما تذكر المعجبون بمشهد من كليب أغنية “E.T” حيث تظهر النجمة بأرجل ماعز في النهاية، مما زاد من تأجيج الشكوك.

حتى الفراشة التي حملتها كاتي في الفضاء لم تسلم من التفسيرات الغريبة، حيث ربطها البعض بـ”مشروع مونارك”، وهو برنامج سري زعموا أنه يهدف إلى غسل الأدمغة والتحكم العقلي، مستندين إلى أن الفراشة ترمز إلى “تجزئة العقل” في نظرية المؤامرة هذه.

ومساء الاثنين كشفت وسائل إعلام أميركية تفاصيل الرحلة الاستثنائية لـ 6 نساء على متن صاروخ تابع لشركة “بلو أوريغن” التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس، حيث تم نشر فيديو لهن وهن سابحات في الفضاء بعد عبورهن “خط كارمان”.

وانطلقت نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، إلى الفضاء مع خطيبة الملياردير جيف بيزوس، لورين سانشيز، ومقدمة البرامج غايل كينغ، وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين، وصانعة الأفلام كيريان فلين.

وانطلق الصاروخ “نيو شيبرد” في الرحلة من غرب تكساس، حيث حظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم “خط كارمان”، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

واتقدت عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إيميلي راتاجكوسكي تلك الرحلة وقالت إنها تشعر “بالاشمئزاز” منها، مضيفة: “”انظر إلى حالة العالم وفكر في كمية الموارد التي تم إنفاقها لوضع هؤلاء النساء في الفضاء.. من أجل ماذا؟”.

Emily Ratajkowski says she’s ‘disgusted’ by the Blue Origin space trip:

“Look at the state of the world and think about how many resources went into putting these women in space… for what?” pic.twitter.com/i9rRrWvSei

— Pop Base (@PopBase) April 14, 2025