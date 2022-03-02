رحلة لإجلاء الجزائريين المقيمين بأوكرانيا هذا الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد، تعلن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم غد الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، على الساعة الخامسة (17.00) بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة الثامنة والربع (20.15) مساء”.

وتابع بيان الخارجية “وفي هذا السياق، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء: الرقم الأخضر: 65 45 314 21 40 00 البريد الإلكتروني: ambalgeria@ambasada-algeriei.ro”