رحلتان بين الجزائر-باريس يوميّا على طاسيلي للطيران

مما يرفع المقاعد المقترحة أسبوعيا إلى 4300

تقوم شركة طاسيلي للطيران، ابتداء من 5 جويلية المقبل، بإجراء رحلتين يوميا على خط الجزائر (هواري بومدين) – باريس (شارل ديغول)، حسبما أفاد به بيان للشركة الأحد.

وأوضح ذات المصدر أنه بعد انتقالها إلى وتيرة يومية انطلاقا من 08 جوان المقبل، عبر طائرة من نوع بوينغ 737-800 NG أي بأزيد من 2000 مقعد أسبوعيا، فإن خط الجزائر (هواري بومدين) – باريس (شارل ديغول) سيشهد الانطلاق في وتيرة ثانية يومية أي بمعدل رحلتين يوميا ابتداء من 5 جويلية المقبل مما يرفع عدد المقاعد المقترحة إلى أزيد من 4300 أسبوعيا.

وأضاف البيان، أنه علاوة على ذلك، فإن الرحلة وهران – ستراسبورغ – وهران ستتم كل يوم خميس ابتداء من الـ4 جويلية المقبل، مشيرا إلى أن هذا الخط جاء ليعزز الخطين الموجودين نحو المدينة الفرنسية انطلاقا من الجزائر العاصمة وقسنطينة. أما فيما يخص الرحلة التي تجري مرتين أسبوعيا التي تربط الجزائر ومدينة نانت فهي تجري كل يومي أحد وجمعة.

وبخصوص الأمتعة، فإن طاسيلي للطيران تذكر بأن الأمتعة المعفاة من الرسوم هي 10 كغ في المقصورة و30 كغ في عنبر الشحن فيما يخص الدرجة السياحية و10 كغ في المقصورة و40 كغ في عنبر الشحن بالنسبة للدرجة الأولى.

كما أعلنت الشركة في بيانها عن إطلاق منتوج تجاري جديد يحمل اسم “سافر بأمتعة قليلة” خلال هذا الموسم. ويتعلق الأمر بتسعيرة خاصة حددت بـ19.400 دج/149 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للرحلات بدون أمتعة مع 10 كغ مسموحة في المقصورة بالنسبة للوجهات الثلاث: باريس نانت وستراسبورغ.

يضاف إلى ذلك تطبيق تسعيرة ترويجية بالنسبة لخطوط الجزائر- باريس-الجزائر (ابتداء من 28.400 دج / 207 أورو) والجزائر- ستراسبورغ – الجزائر (ابتداء من29.000 دج / 199 أورو) والجزائر – نانت – الجزائر (ابتداء من 30.000 دج / 216 أورو) وقسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة (ابتداء من 28.900 دج / 222 أورو) ووهران -ستراسبورغ-وهران (ابتداء من 31.000 دج / 228 أورو).

يجدر التذكير بأن طاسيلي للطيران تعد فرعا من مجمع سوناطراك مختصة في نقل عمال المحروقات كما أنها في خدمة نقل الجمهور الواسع محليا ودوليا منذ شهر مارس 2013.