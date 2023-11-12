“رحم الله شهداء غزة.. وشفا جرحاهم وحماهم”

جدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني بلماضي:

جدّد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته مع العدوان الصهيوني، على غرار كل الجزائريين، مؤكدا دعمه المطلق لسكان غزة في مقاومتهم للعدوان الصهيوني الذي يتعرّضون له من خلال انتهاج أبشع أنواع العدوان من تقتيل ودمار منذ قرابة الأربعين يوما، وسط سكوت عالمي “رهيب”.

اغتنم بلماضي فرصة عقده للندوة الصحفية، الأحد، لتأكيد مساندته للشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان قائلا في هذا السياق “ما يتعرّض له أشقاؤنا في غزة من عدوان صهيوني أمر مؤسف ومؤلم.. نحن نقف معهم وندعمهم بدعائنا، حفظهم الله وشفا مرضاهم، ورحم موتاهم، وندعو لأن ينتهي كل هذا، إنه يؤثر علينا حتى من بعيد، وعلينا أن نطالب بوقف كل هذا أولاً”.

وكان بلماضي قد اغتنم أيضا فرصة تنشيطة لورشة العمل في معهد التربية الرياضية والبدنية في جامعة الجزائر3، الخميس المنقضي، في دالي إبراهيم، للترحّم على شهداء فلسطين، الذين سقطوا جرّاء العدوان الصهيوني على غزة، قائلا “رحم الله شهداء غزة الذين سقطوا في ميدان الشرف وأتمنى الشفاء لكل الجرحى”.

جدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها بلماضي مساندته للقضية الفلسطينية، حيث سبق له رفقة لاعبي المنتخب الوطني، دخول أرضية ميدان الشهيد “محمد حملاوي”، وهم يعتمرون الكوفية الفلسطينية وسط هتافات “فلسطين الشهداء” التي أطلقتها الجماهير بمناسبة المباراة الودية التي خاضها “الخضر” الشهر الماضي أمام منتخب الرأس الأخضر، والتي عادت فيها الغلبة لزملاء محرز بخماسية مقابل هدف واحد.

وقد سبق أيضا لعدد كبير من نجوم الخضر وأن دعّموا القضية الفلسطينية، حيث نشر نجم الخضر رياض محرز في ستوري عبر حسابه على الأنستغرام صورة للمسجد الأقصى وأرفقها بعلم فلسطين، وآية من القرآن الكريم: “ألا إن نصر الله قريب”. كما قام كل من حارس الخضر رايس وهاب مبولحي، والمهاجم إسلام سليماني بنشر ستوري على حسابيهما على الإنستغرام، يحتوي صورة مركبة تجمع بين الرئيس الراحل هواري بومدين وعلم فلسطين، إضافة إلى العبارة الشهيرة للزعيم الجزائري الراحل بومدين “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، كما نشر اللاعب جوان حجام فيديو عبر حسابه الرسمي بالأنستغرام، لعائلة فلسطينية تعرض منزلها للقصف الصهيوني، وعلق حجام متضامنا مع العائلة الفلسطينية: “كان الله في عونهم إن شاء الله”، كما دفع يوسف عطال ثمن دعمه للقضية الفلسطينية، حيث تم معاقبته بمنعه من المشاركة مع فريقه نيس الفرنسي لسبعة لقاءات كاملة.